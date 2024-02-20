Fazla çalışmada birinciyiz! 3 işçiden 1’i haftada 50 saatten fazla çalışıyor

OECD ülkelerinde çalışanların yüzde 64,5’i haftada 40 saat ve üzerinde, yüzde 35,5’i ise 40 saatin altında çalışıyor. Buna karşılık Türkiye’de çalışanların yüzde 81,6’sı haftada 40 saat ve üzerinde, yüzde 18,4’ü ise 40 saatten az çalışıyor.

Haftalık olağan çalışılan saatlere göre istihdam oranı (%) TÜRKİYE OECD ÜLKELERİ Yıl 1-19 saat 20-29 saat 30-34 saat 35-39 saat 40 saat ve üzeri 1-19 saat 20-29 saat 30-34 saat 35-39 saat 40 saat ve üzeri 2010 4,6 6,9 2,0 3,7 82,8 7,5 9,2 5,6 13,0 64,8 2011 4,7 7,0 2,2 4,2 81,8 7,6 9,3 5,6 12,9 64,6 2012 5,0 6,9 2,0 4,0 82,2 7,7 9,3 5,6 12,8 64,7 2013 5,1 7,1 2,2 4,4 81,1 7,7 9,4 5,9 12,8 64,2 2014 4,7 5,9 3,9 4,1 81,4 7,6 9,4 5,8 12,6 64,6 2015 4,4 5,5 4,0 4,3 81,8 7,5 9,3 5,8 12,6 64,9 2016 4,3 5,2 4,2 4,7 81,6 7,4 9,3 5,8 12,6 64,8 2017 4,3 5,3 4,6 5,1 80,8 7,4 9,1 5,7 12,5 65,3 2018 4,5 5,4 5,2 5,1 79,8 7,3 9,2 6,0 12,6 64,9 2019 4,2 5,3 5,3 5,1 80,1 7,4 9,3 5,8 12,6 64,8 2020 5,8 5,6 5,1 4,6 78,9 7,4 9,2 6,1 13,2 64,1 2021 4,1 5,0 5,6 4,4 81,0 7,3 9,1 6,1 13,1 64,4 2022 4,1 4,8 5,6 3,9 81,6 7,3 8,8 6,3 13,1 64,5

DÜNYADA ÇALIŞMA SÜRELERİ KISALIYOR

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1919 yılındaki ilk uluslararası sözleşmesi çalışma sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili oldu. Sanayide çalışma saatlerini günlük 8, haftalık 48 saat ile sınırlandırdı. 1935 tarihli ILO sözleşmesi ise haftalık çalışma süresini 40 saate indirdi.

ILO sözleşmeleri taraf ülkeleri bağlayıcı değil tavsiye niteliğinde olmakla birlikte dünyada çalışma saatlerinin azaltılmasında etkili oldu.

KEYNES’İN ÖNGÜRÜSÜ 2030’DA HAFTALIK 15 SAAT

İngiliz İktisatçı John Maynard Keynes, 1930 yılında yazdığı makalede çalışma süreleri konusunda 100 yıl sonrası için öngörüde bulundu. Keynes, teknolojik gelişmelerin etkisiyle 2030 yılında çalışma süresinin günlük 3, haftalık ise 15 saate düşeceği öngörüsünde bulundu.

Haftalık çalışma saatleri Keynes’in 96 yıl önce yaptığı tahminden henüz uzak olmakla birlikte dünyada son yıllarda çalışma saatlerini azaltma çabaları hızlanıyor. Çalışma saatlerinin azaltılmasıyla aynı işin daha kısa zamanda yapılabileceği, çalışanların kendilerine daha fazla zaman ayırması sayesinde iş ve yaşam dengesinin sağlanacağı, bunun da çalışanların motivasyonlarını artıracağı değerlendiriliyor.

2018 yılında bir şirketin başlattığı günde 4 saat çalışma uygulaması giderek yaygınlaşıyor. Pek çok ülkede pilot uygulamalar yapılıyor ve olumlu sonuçlar alınıyor. Türkiye’de ise Başkanlığını Prof. Dr. Aziz Akgül’ün yaptığı Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, haftada 4 gün, günde 4 saat çalışma hedefiyle proje yürütüyor.

TÜRKİYE HAFTADA 40 SAATİ TARTIŞIYOR

Ford otomobillerinin kurucusu Henry Ford, günde 8 saat çalışma ve hafta sonu tatili uygulamasının üretkenliği artırdığı fikrini 1926 yılında ortaya attı. Bu çalışma biçimi Fordizm olarak adlandırıldı. Türkiye ise Henry Ford’dan yüz yıl sonra haftalık çalışma süresini 45’ten 40 saate indirmeyi tartışıyor. Konu işçi sendikalarının hep gündeminde olmakla birlikte zaman zaman hükümet tarafından da gündeme getiriliyor.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen yıl 1 Mayıs dolayısıyla yaptığı açıklamada, günde 8 saat çalışmanın sanayi döneminden kalma olduğuna dikkat çekerek teknolojideki gelişmeler karşısında artık gereksiz olduğunu, azaltılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığında iş kanunlarının Türkiye İş Kanunu adıyla birleştirilmesi konusunda bir çalışma yürütülüyor. Çalışma saatlerinin azaltılması konusu bu çerçevede bir kez daha gündeme geldi. İşçi sendikaları iş kanunlarının birleştirilmesine karşı olmakla birlikte çalışma saatlerinin azaltılmasına sıcak bakıyorlar.

FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ DE KISALTILMALI

Türkiye haftalık çalışma saatlerinin yanı sıra fazla çalışma sürelerinin yüksekliği ile de ilk sıralarda yer alıyor. Kanuna göre yıllık 270 saate kadar fazla çalışma yapılması mümkün bulunuyor. Oysa OECD ülkelerinde genellikle haftalık normal ve fazla çalışma süresi toplamı 48 saati aşamıyor. İspanya’da yıllık 80 saat sınırı uygulanıyor.

Türkiye’de haftalık çalışma saatinin azaltılması tek başına yeterli olmaz. Kanunen belirlenen yıllık 270 saatlik fazla çalışma sınırının da aşağı çekilmesi gerekir.

Kaynak: Habertürk