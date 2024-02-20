Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programına Ankara'da devam edecek.
Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak.
Arnavutluk Başbakanı Türkiye'de
Ardından Beştepe'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı resmi törenle karşılayacak.
İki lider önce baş başa görüşme gerçekleştirecek.
Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapılacak. Konsey toplantısında, iki ülke arasındaki iş birlikleri tüm yönleriyle gözden geçirilecek. Güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Türkiye-Arnavutluk arasında çok sayıda anlaşma imzalanacak
Toplantının ardından Erdoğan ile Rama ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çok sayıda anlaşmanın imzalanması bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.