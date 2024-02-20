Haiti'de bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Port-au-Prince'deki polis karakolu yakınında bir çete tarafından minibüse silahlı saldırı yapıldı.
Saldırıda, minibüsteki 10 kişi öldü, bazıları ağır çok sayıda kişi yaralandı.
Görgü tanıklarına göre, çetenin dur ihtarına uymayan minibüs, otomatik silahlarla tarandı.
Meydana gelen olaydan "400 Mwozo" çetesi sorumlu tutulurken polis geniş çaplı operasyon başlattı.
Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisince 2 Şubat'ta hazırlanan raporda, 2023'ün son 3 ayında Haiti'de 2 bin 300'den fazla kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaçırıldığı, rakamın bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttığı belirtilmişti.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.