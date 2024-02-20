Lübnan’da 3 katlı bina çöktü: En az 4 ölü

Lübnan’ın resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre Beyrut’un güneyinde yer alan Şuveyfat bölgesinde daha önce boşaltılması talimatı verilen 3 katlı bina yıkıldı.
Binada bulunanların çoğunun Suriyeli mülteciler olduğu, enkaz altında şu ana kadar 1’i çocuk 2’si kadın toplam 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kadının sağ çıkarıldığı duyuruldu.
Enkaz altında kalan 17 kişiye ulaşılması için çalışmalar devam ediyor.
Söz konusu binanın eski olduğu ve son günlerde meydana gelen şiddetli yağışların, binanın zemininde kayma ve duvarlarında çökmeye neden olduğu bilgisi verildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.