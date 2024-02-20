Tutuş'a Yeşilova'da sevgi seli

Seçim Koordinasyon Merkezi Programları kapsamında saha programlarına devam eden Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Yeşilova Merkez Camii’nde sabah namazında vatandaşlar ile bir araya geldi. Programda, İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ve çok sayıda Yeşilovalı vatandaş katıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla birlikte kahvaltı yapan Başkan Adayı Tutuş: " Yeşilova'nın bir evladı olarak, gösterdiğiniz bu samimiyet beni gururlandırıyor" dedi.

MUHABBETİMİZİ BOZAMAZLAR

Gerçekleşen programda konuşan Başkan Adayı Tutuş, "Ben, içinizden biriyim. Bizim içimizi de dışımızı da çok iyi biliyorsunuz. Çoğunuz baba dostu, çoğunuz komşum, çoğunuz da ilkokul, ortaokul, lise, üniversite arkadaşımsınız. Ben, İzmit'in, Yeşilova'nın sürekli sokaklarında gördüğünüz kardeşinizim. Yalancı sevgiler, gülücükler bizim muhabbetimizi bozamaz. Aramıza giremez.

YENİ İZMİT İDEALİ

Bugün gün boyu Yeşilova'da programlarımıza devam edeceğiz. Sabah namazını eda ederek, bismillah dedik. Kapı kapı, karış karış gezeceğim. İzmit'imizin her sokağında, mahallesinde yeni İzmit ideali ile çıktığımız yolculuğumuzda gösterilen ilgi bana güç veriyor" dedi.

Kaynak: BÜLTEN