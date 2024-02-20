Şirin: Muhtarlarımız bizim çözüm ortağımız

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, SKM programları kapsamında bu kez Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Hayri Çelikkol’u ziyaret etti. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Halime Gökdemir ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı görüşmede Baştan Adayı Şirin, Muhtar Çelikkol’a çalışmalarında kolaylıklar diledi.
HAYRİ ÇELİKKOL’A ZİYARET
Konuşmasında muhtarlık müessesesinin önemine vurgu yapan Şirin, “Mahallelerin sorunlarını en iyi muhtarlarımız bilir. Derince’nin her köşesinde her noktasında neye ihtiyaç varsa onları muhtarlarımızla beraber görecek, halkımızın taleplerini birlikte yerine getireceğiz. Mahallelerimizde vatandaşlarımıza öncülük eden muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi. Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Hayri Çelikkol da ziyaretlerinden dolayı Başkan Adayı Şirin’e teşekkür ederek, başarılar diledi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.