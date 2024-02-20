Başiskele’de KALE Modeli ile aileler korunuyor

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün 2022 yılını “Kadın ve Aile Yılı” olarak ilan etmesinin ardından Başiskele’de kadına yönelik hizmetlerde büyük artış yaşandı.

AİLE DANIŞMA VE YAŞAM MERKEZİ BAŞİSKELELİLER’İN İKİNCİ EVİ

Toplumun temelini oluşturan ailenin sağlam ve güçlü olması adına özellikle kadına yönelik hizmetlerini KALE Modeli ile ilçede yoğunlaştıran Başiskele Belediyesi, Başkan Özlü’nün de seçim beyannamesinde yer alan ilçenin büyük bir eksikliğini de gideren Aile Danışma ve Yaşam Merkezi'ni 2022 yılında hizmete sunduktan sonra Başiskele'de kale gibi sağlam, huzurlu aileler ve yuvalar için psikolojik destek ve danışmanlık, çocuk/ergen psikolojik destek, diyetisyen ve beslenme danışmanlık gibi hizmetleri açıldığı günden beri kesintisiz ve ücretsiz olarak vatandaşlara sundu.

İlçenin en kalabalık mahallelerinden Barbaros Mahallesi Kiraz Çiçeği Sokak’ta hizmet vermeye başlayan Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nde bu ana dek 1503 kişiye 3376 psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti, 1345 kişiye 2556 çocuk/ergen psikolojik destek hizmeti, 5376 vatandaşa ise 9414 beslenme danışmanlığı ve diyetisyen hizmeti verildi.

KADINLAR BAŞKEM İLE KAZANMAYA DEVAM ETTİ

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün yine seçim beyannamesinde yer alan ve 8 Mart 2020’de hizmete açılan Başiskele Kadın El Emeği Mağazası’nda (BAŞKEM) ilçenin üretken kadınları 2022’de de aile bütçelerine katkı sağlamaya devam etti. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin gerçek değerini bulması için Symbol AVM ile iş birliği yapılarak sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen BAŞKEM’de hiçbir komisyon alınmadan kadınlara ekonomik destek sağlanıyor. Üye sayısı her geçen gün artan BAŞKEM’de 431 kadın üye 12 bin 510 ürün satarak 1 milyon 360 bin 366 TL gelir elde etti.

Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM) ürünleri bu yaz da Başiskele Sahili’nde düzenlenen festival ile görücüye çıktı. Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projede birbirinden yetenekli girişimci kadınların çeşit çeşit, rengârenk el emeği göz nuru ürünlerle katılım gösterdiği festivalde 77 stand açıldı. Son olarak 2023’te üçüncüsü düzenlenen BAŞKEM Geleneksel El Emeği Festivali 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Dolu dolu etkinliklerle geçen festivalde vatandaşlar, hem alışveriş yapma hem de eğlenme imkânı buldular.

“KONUMUZ AİLE” SEMİNERLERİ

"Konumuz Aile" başlığıyla ünlü yazar ve aile danışmanlarını Başiskeleliler ile buluşturan Başiskele Belediyesi; Saliha Erdim, Senai Demirci, Hayati İnanç, Bülent Gardiyanoğlu, Alişan Kapaklıkaya, Hatice Kübra Tongar, Dilek Cesur, Ferhat Aslan, Sıtkı Aslanhan, Fatih Çıtlak gibi alanında uzman ünlü şahsiyetlerin seminerlerine ev sahipliği yaptı. Başiskele Belediyesi Konumuz Aile söyleşileri kapsamında 15 uzman şahsiyeti vatandaşlarla buluşturdu. Düzenlenen söyleşilere Başiskeleliler kadar çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi ve büyük beğeni topladı.

AİLE AKADEMİSİ

Aile içi iletişim, aile kurumunu etkileyen sorunların tespiti ve önleyici tedbirler alarak sorunların aşılması konusunda Başiskeleli ebeveynlerin bilinçlenmesini hedefleyen Aile Akademisi de ailelerin bilinçlenmesine katkı sağladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan Aile Akademisi’nde belediye bünyesinde görevli çocuk ve ergen psikoloğu, çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanları tarafından dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi, çocuklarda sağlıklı sınırlar belirleme eğitimi, çocuklarda mahremiyet eğitimi, aile içi iletişim, çocuklarda dikkat gelişimi, akran zorbalığı, sağlıklı kardeş ilişkileri, ergenler ile iletişimin püf noktaları ve sınav kaygısı konularında eğitimler verildi. Başiskele’deki okullarda ve semt konaklarında gerçekleştirilen eğitimlere 958 ebeveyn katılım gösterdi.

ANNE ÇOCUK GELİŞİM ATÖLYELERİ

Başiskele Belediyesi, kentteki anne ve çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine destek sağlamak amacıyla Anne-Çocuk Gelişim Atölyeleri yapılıyor.

Annelerin çocukları ile birlikte sosyalleşebilmelerini ve birçok farklı konuda eğitim alabilmelerini sağlayan Anne-Çocuk Gelişim Atölyeleri, Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşiyor. Okul öncesi dönemin yaşamın temelini oluşturduğu günümüzde her çocuğun kendine özgü gelişim ve öğrenme yetenekleri olduğunu düşünerek çocukları geleceğe hazırlamayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, Anne-Çocuk Atölyeleri ile uzman eğitmenler eşliğinde çocukların yaş dönemlerine göre gelişim özelliklerini keşfetmeyi ve çocukların nasıl destekleyeceği konusundaki püf noktaları annelere sunuluyor. Bunu yaparken de annelere çocuklarıyla keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak öğretici etkinlikler, drama ve ritim çalışmaları da yapılıyor. Anne ile çocuk arasındaki ilişki bağlarını kuvvetlendiren Anne-Çocuk Gelişim Atölyeleri’nde 164 anne, çocuğuyla birlikte eğitim alarak hem eğlendiler hem de birçok konuda bilgi sahibi oldular.

EVLİLİK OKULU İLE GÜZEL BAŞLANGIÇLAR

Başiskele Belediyesi’nin “Sosyal Belediyecilik” anlayışıyla ilçede evlilik hazırlığı yapan nişanlı çiftlere ve evlilere yönelik Evlilik Okulu projesi de Başiskeleliler tarafından büyük beğeni topladı. “Güçlü bir kale için, güzel bir başlangıç” sloganıyla ilk eğitimine 2022 Eylül ayında başlayan Evlilik Okulu’nda çiçeği burnunda nişanlı ve evli 154 çift katılım sağladı. Uzman aile danışmanı ve çift terapisti tarafından verilen eğitimlerde ailenin güçlendirilmesi, aile içi iletişimin en güzel şekilde sağlanması, problem çözme becerilerinin kazandırılması gibi konularda çiftlere önemli bilgiler aktarıldı. Ayda bir gerçekleştirilen Evlilik Okulu’nda katılımcı çiftlere katılım belgesi ve sürpriz hediyeler verildi.

PASTACILIK OKULU

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan Başiskele Pastacılık Okulu’nda geleceğin şefleri yetişiyor. Başiskele Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta eğitmenler eşliğinde çocuk ve yetişkinlere özel hazırlanan atölye çalışmalarıyla tatlı ve tuzlu leziz lezzetler yapılıyor. Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yer alan Halil İbrahim Sofrası Aşevi üst katında hizmet veren Pastacılık Okulu, ayrıca bir meslek edindirme kursu olarak da faaliyetlerine devam ediyor. Son bir yılda Pastacılık Okulu’nda verilen eğitimlere 290 kadın şef, 118 minik şef katılım sağladı. Kek, pasta, börek, pizza, sütlü tatlı, çikolata yapımı gibi çeşitli tariflerin yapımını öğrenen kursiyerler kurslarda keyifli vakitler geçirdiler.

SAĞLIKLI VE ZİNDE TOPLUM İÇİN

Başiskele’de 7’den 77’ye her Başiskeleli’nin sağlıklı ve zinde yaşamını önemseyen Başiskele Belediyesi, erkeklere ve kadınlara yönelik ayrı ayrı açtığı spor merkezlerinde kadınlar geçen yıl da yoğun ilgi gösterdi. “Sosyal Belediyecilik” anlayışıyla kentin dört bir köşesinde hizmet veren Azize Hatun Kadın Spor Merkezi, Rabia Hatun Kadın Spor Merkezi, Hayme Hatun Kadın Spor Merkezi, Nene Hatun Kadın Spor Merkezi ve Vezirçiftliği Semt Konağı Kadın Spor Merkezi’nde 4642 kadın spor yapma imkanı buluyor.

SEMT KONAKLARINDA EĞİTİM VE SOSYAL İMKÂNLAR

Başiskele Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Başiskeleliler’in yaşam boyu eğitimine destek vermeye de devam ediyor. Kentin dört bir tarafında yer alan semt konağı Başiskeleliler’in eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerinin adresi oluyor. Vezirçiftliği Semt Konağı, Yeşilkent Semt Konağı, Rabia Hatun Semt Konağı ve Sepetlipınar Bala Hatun Semt Konağı’nda Başiskele Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle dikiş-nakış, el nakışı, iğne oyası, takı tasarım, mefruşat, keçe yapımı, okuma yazma, Kur’an-ı Kerim gibi eğitimler veriliyor. Son bir yılda semt konaklarına yaklaşık 3 bin vatandaş üye olurken çeşitli eğitim ve aktivitelere katılım gösterdi.

KADINLARA YÖNELİK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlara yönelik kültür, sanat, sosyal ve sağlık alanlarında da çeşitli etkinlik ve aktiviteler düzenleyerek ilçedeki kadınların hem sosyalleşmesine hem de çeşitli konularda bilinçlenmesine büyük katkılar sağlamayı sürdürüyor.

Kaynak: BÜLTEN