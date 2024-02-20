CHP İzmit Meclis üyeleri için bu isimler ortaya atıldı

İKİLİ ARASINDA GERGİNLİK Mİ YAŞANDI?
CHP İzmit’te belediye meclis üyesi listesi için hazırlıklar sürüyor. İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hazırlaması beklenen liste konusunda ikilinin isimler konusunda gerginlik yaşadığı iddia edildi. Hürriyet, bu iddialar tazeliğini korurken sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Meclis listesindeki isim tercihleri ve sıralama konusunda bir tasarrufum, talebim ve önerim olmayacaktır.” dedi.
8 İSMİN LİSTEDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Bu tartışmaların ardından listede yer aldığı iddia edilen 8 isim ortaya atıldı. Bu isimler: Emre Andız, İlker Ulusoy, Aydın Merih Kuruçelik, Ercan Umutlu, Nazım Gençtürk, Hakan Yalçın, Lütfü Obuz ve Saadet Partili Ahmet Gökmen oldu. İddiaların gerçek olup olmadığı saat 17.00’de ilçe seçim kuruluna teslim edilecek liste ile netleşecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.