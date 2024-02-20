Kastamonuspor, Fırat Gül ile anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren GMG Kastamonuspor, ilk devreyi en yakın takipçisinin 7 puan önünde lider tamamlamasına rağmen ikinci devreye istediği gibi sonuçlarla başlayamadı. Hem sahasında hem de deplasmanda üst üste alınan mağlubiyet ve beraberlikler neticesinde GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengin Aygün, puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Levent Eriş ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kısa sürede çok sayıda isimle yoğun görüşmeler yapan Başkan Aygün, geçtiğimiz sezon Kocaelispor ile şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Fırat Gül'le 1.5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.
Fırat Gül, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Kocaelispor’u şampiyon yaparak Trendyol 1. Lig’e çıkarmıştı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mülayim - DERE GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRLMEZ diyenler;bu haberi bir kaç defa okuyun.....Bilmem bu kaçıncı,unutulmaz bu acı.....Dertli dertli çal kemancı.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.