Kastamonuspor, Fırat Gül ile anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren GMG Kastamonuspor, ilk devreyi en yakın takipçisinin 7 puan önünde lider tamamlamasına rağmen ikinci devreye istediği gibi sonuçlarla başlayamadı. Hem sahasında hem de deplasmanda üst üste alınan mağlubiyet ve beraberlikler neticesinde GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengin Aygün, puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Levent Eriş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kısa sürede çok sayıda isimle yoğun görüşmeler yapan Başkan Aygün, geçtiğimiz sezon Kocaelispor ile şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Fırat Gül'le 1.5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Fırat Gül, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Kocaelispor’u şampiyon yaparak Trendyol 1. Lig’e çıkarmıştı.