Taner Gülleri Belediye Derince’de

GÖREVE BAŞLADI
2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve kümede kalmaya oynayan Belediye Derincespor’da Teknik Direktör Turan Sofuoğlu ile yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertliler göreve Kocaelispor’un eski futbolcusu Taner Gülleri getirildi. Taner Gülleri Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın’ın yardımcısıydı. Daha sonra Altın’ın istifa etmesinin ardından Fethiyespor’da göreve getirilmişti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Akif - hayırlı olsun. tecrübe kazansın körfeze yakışır. Z kuşağını iyi tanısın. adamlar çok yetenekli , hepsi güçlü , hepsi zeki ve farklı düşünüyorlar. kısa ve sık pas , net isabetli sert vuruşlar. 3-4 sene sonra körfezde görüşmek dileğiyle. başarılar.
Gırnata - Hocalık kariyeri tam bir facia. Umarım başarılı olur.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.