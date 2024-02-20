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Baharın müjdeleyen ilk cemre havaya düştü

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Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki havaya düştü. Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Baharın müjdeleyen ilk cemre havaya düştü mask
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"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer  hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.

CEMRE HAVAYA DÜŞTÜ
Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki havaya düştü. Cemrelerin ikincisinin 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsünün de 5-6 Mart'ta toprağa düşeceğine inanılıyor.

CEMRE NEDİR?
Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir. Cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# HER, hafta

20 Şub 2024 - 10:34 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

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