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20 Şub 2024 - 10:42- Gündem G:

Ford fabrikasına ulaşımın sağlandığı yola asfalt

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Büyükşehir tarafından Başiskele Sepetlipınar Mahallesi, Arpalık Caddesi, Derya Sokak ve Ford Otosan ile Serbest Bölge arasında üstyapı yenileniyor.

Ford fabrikasına ulaşımın sağlandığı yola asfalt mask
Ford fabrikasına ulaşımın sağlandığı yola asfalt
Ford fabrikasına ulaşımın sağlandığı yola asfalt
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Sepetlipınar Mahallesi, Arpalık Caddesi, Derya Sokak ve Ford Otosan tesisi ile Serbest Bölge arasında yapılacak üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Arpalık Caddesi’nde bitümlü temel asfalt serimi yapıldı. Derya Sokak’ta binder asfalt çalışması tamamlanan bölgede altyapı çalışmaları yapılırken aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Ford Otosan fabrikasına ulaşımın sağlandığı ağır tonajlı araçlar tarafından sıklıkla kullanılan Başiskele Sepetlipınar Mahallesi ana güzergâhlarının üstyapısı Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yenileniyor. 10 bin 780 ton plent miks temel, 9 bin 420 ton bitümlü sıcak temel tabakası, 6 bin 850 ton binder tabakası, 3 bin 780 ton aşınma tabakası serimi yapılan bölgede 3 bin metreküp trimer kazısı yapıldı.

Ford fabrikasına ulaşımın sağlandığı yola asfalt
Ford fabrikasına ulaşımın sağlandığı yola asfalt
Ford fabrikasına ulaşımın sağlandığı yola asfalt

Kaynak: Bülten

# Başiskele, Kocaeli, Büyükşehir
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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20 Şub 2024 - 10:42 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sardalya - Ford hayrına kendi yaptırdaydı olmaz mıydı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 11:04

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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