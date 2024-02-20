Ford fabrikasına ulaşımın sağlandığı yola asfalt

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Sepetlipınar Mahallesi, Arpalık Caddesi, Derya Sokak ve Ford Otosan tesisi ile Serbest Bölge arasında yapılacak üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Arpalık Caddesi’nde bitümlü temel asfalt serimi yapıldı. Derya Sokak’ta binder asfalt çalışması tamamlanan bölgede altyapı çalışmaları yapılırken aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Ford Otosan fabrikasına ulaşımın sağlandığı ağır tonajlı araçlar tarafından sıklıkla kullanılan Başiskele Sepetlipınar Mahallesi ana güzergâhlarının üstyapısı Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yenileniyor. 10 bin 780 ton plent miks temel, 9 bin 420 ton bitümlü sıcak temel tabakası, 6 bin 850 ton binder tabakası, 3 bin 780 ton aşınma tabakası serimi yapılan bölgede 3 bin metreküp trimer kazısı yapıldı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sardalya - Ford hayrına kendi yaptırdaydı olmaz mıydı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.