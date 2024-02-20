500 yıllık gelenek Gölcük'te devam ettirildi

Şehrin her türlü afetten korunması için başlatılan ve 500 yıldır sürdürülen gelenek "1001 Hatim" programı, Gölcük’te gerçekleştirildi. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu ve Gölcük Erzurum Derneği birlikteliğinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ve vatandaşlar katıldı. İslam âlimi Pir Ali Baba’nın başlattığı ve 500 yıldır sürdürülen Kur`an okuma geleneği olan 1001 Hatim programında, katılımcılar Kur’an tilavetinin ardından dualar ettiler.
BİRLİKTE DUALAR EDİLDİ
Programda söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “1001 Hatim okuma ve duası programını düzenleyen dernek yöneticilerimize, hocalarımıza, programa ve duaya iştirak eden hemşehrilerimize, bu güzel geleceği ilçemizde de yaşattıkları için teşekkür ediyor, okunan hatm-i şeriflerin ve duaların indi İlahîde kabul olunmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Allah; milletimizi, vatanımızı, devletimizi görünür görünmez her türlü afet, belâ ve musibetten, düşman şerrinden muhafaza eylesin” dedi.
500 YILDIR SÜRDÜRÜLEN GELENEK
İslam âlimi Pir Ali Baba’nın başlattığı Kur’an okuma geleneği, kentte 500 yıldır sürdürülüyor. Şehrin her türlü afet ve beladan korunması için başlatılan gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kur’an okumasını bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.