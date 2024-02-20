AK Parti Kartepe meclis üyesi listesi açıklandı

AK Parti Kartepe’de listelerin teslim edilmesine saatler kala meclis üyesi listesi belli oldu. Listede Cumhur İttifakı bileşenlerine 4 sıra verildi. MHP’li meclis üyesi adayları ise kendine 9, 14 ve 19’uncu sırada yer bulurken BBP kontenjanından Sedat Bal, 12. sırada yer alıyor.
MECLİS ÜYESİ LİSTESİ BELLİ OLDU
AK PARTİ KARTEPE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ: 1- Ahmet Özüer, 2- Ali Karakaş,3- Enes Aydınlı, 4- Eda Açıkyol, 5- Elif Durmuş, 6- Orhan Akyüz, 7- Erol Yılmaz, 8- Murat Sağlam, 9- Enes Emengen 10- Selçuk Kösemen, 11- Hulusi Aktop, 12- Sedat Bal, 13- Bilal Karslı, 14- Ahmet Güngörmez , 15- Mahir Tutak, 16- Hüseyin Şimşek, 17- Yüksel Dilek, 18- Niyazi Aydın, 19- Nimetullah Özgenç, 20- İlayda Üzmez, 21- Kemali Ünlü, 22- Ramazan Çeçen, 23- Hacer Babur, 24- Hasan Arslan, 25- Ezgi Merttürk, 26- İbrahim Gözükara, 27- Zeynep Çiftçi, 28- Soner Coşkun.
KONTENJAN: 1- Zafer Turhan, 2- Murat Soyer, 3- Hakan Özçelik
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.