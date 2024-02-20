3 bin lira derdimize merhem olmaz

EMEKLİ İKRAMİYESİ 3 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Son dönemde 5 bin lira ve 10 bin lira seviyelerinde emekli ikramiyesi verilebileceği haberleri ile bekleyiş içerisine giren emekliler, bayram ikramiyesinin 3 bin lira olarak açıklanması ile hayal kırıklığına uğradı.

EMEKLİ İÇİN ÇÖZÜM DEĞİL

Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Temsilcisi İhsan Deniz, emekli ikramiyesinin 3 bin lira olmasıyla ilgili, “Ramazan ve Kurban bayramında aldığımız emekli ikramiyesi için ilk olarak 2018 yılında 1000 lirayı, 2022 yılında ise 1200 lirayı emekliye layık görüldü. 2023’te iki bin liraya çıkarılan emekli bayram ikramiyesi bu yıl üç bin lira oldu. Yerel seçimlerin zorunlu sonucu olarak emekliye verilen bayram ikramiyesi ile emekli yine sefalete itilmiştir. Bu derde deva değil” dedi.

10 BİN LİRA SEVİYESİNDE BEKLİYORDUK

DİSK Emekli-Sen Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Turgut yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Açıklanan 3 bin lira ikramiye rakamı beklentilerimizin çok altında kaldı. Gerçekten ekonomi iyiye gitmiyor. 31 Mart tarihinden sonra başımıza ne geleceğinin bir örneğini gördük diyebilirim. Emekliye seçimden önce 1000 lira üzerinde bir rakam verilemiyorsa seçimden sonra işler daha kötüye gidecek demektir. Biz 10 bin lira seviyesinde bir rakam bekliyorduk. 2 bin lirayı 3 bin lira yapmak arabanın deposunu doldurmak gibi bir şey.”

EMEKLİYE MERHEM OLMAZ

Türkiye Emekliler Derneği İzmit Şube Başkanı Adem Özata yaptığı değerlendirmede: “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan emekli ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması emekliye merhem olmaz. Emekli bu sene de bayramları sefalet içerisinde geçirecek diyebiliriz. Kurban Bayramı’nda ise durum daha kötü. Emekli değil kurban kesmek bu parayla evine en fazla 5 kilo et alabilir. Biz en az 5 bin lira emekli ikramiyesi ve seyyanen zam bekliyorduk fakat bunlar gerçekleşmedi.” diye konuştu.