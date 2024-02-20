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20 Şub 2024 - 11:07- Gündem G:

3 bin lira derdimize merhem olmaz

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Emekli sendikası ve dernek başkanları emeklilere verilecek 3 bin lira bayram ikramiyesinin sıkıntılarına deva olmayacağını söyledi. Türkiye Emekliler Derneği İzmit Şube Başkanı Adem Özata "3 bin lira derdimize merhem olmaz" dedi. DİSK Emekli-Sen Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Turgut, ikramiye olarak 10 bin TL seviyesini beklediklerine dikkat çekti.

Yavuz Solmaz
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EMEKLİ İKRAMİYESİ 3 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Son dönemde 5 bin lira ve 10 bin lira seviyelerinde emekli ikramiyesi verilebileceği haberleri ile bekleyiş içerisine giren emekliler, bayram ikramiyesinin 3 bin lira olarak açıklanması ile hayal kırıklığına uğradı.

EMEKLİ İÇİN ÇÖZÜM DEĞİL

Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Temsilcisi İhsan Deniz, emekli ikramiyesinin 3 bin lira olmasıyla ilgili, “Ramazan ve Kurban bayramında aldığımız emekli ikramiyesi için ilk olarak 2018 yılında 1000 lirayı, 2022 yılında ise 1200 lirayı emekliye layık görüldü. 2023’te iki bin liraya çıkarılan emekli bayram ikramiyesi bu yıl üç bin lira oldu. Yerel seçimlerin zorunlu sonucu olarak emekliye verilen bayram ikramiyesi ile emekli yine sefalete itilmiştir. Bu derde deva değil” dedi.

10 BİN LİRA SEVİYESİNDE BEKLİYORDUK

DİSK Emekli-Sen Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Turgut yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Açıklanan 3 bin lira ikramiye rakamı beklentilerimizin çok altında kaldı. Gerçekten ekonomi iyiye gitmiyor. 31 Mart tarihinden sonra başımıza ne geleceğinin bir örneğini gördük diyebilirim. Emekliye seçimden önce 1000 lira üzerinde bir rakam verilemiyorsa seçimden sonra işler daha kötüye gidecek demektir. Biz 10 bin lira seviyesinde bir rakam bekliyorduk. 2 bin lirayı 3 bin lira yapmak arabanın deposunu doldurmak gibi bir şey.”

EMEKLİYE MERHEM OLMAZ

Türkiye Emekliler Derneği İzmit Şube Başkanı Adem Özata yaptığı değerlendirmede: “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan emekli ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması emekliye merhem olmaz. Emekli bu sene de bayramları sefalet içerisinde geçirecek diyebiliriz. Kurban Bayramı’nda ise durum daha kötü. Emekli değil kurban kesmek bu parayla evine en fazla 5 kilo et alabilir. Biz en az 5 bin lira emekli ikramiyesi ve seyyanen zam bekliyorduk fakat bunlar gerçekleşmedi.” diye konuştu.

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20 Şub 2024 - 11:07 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
10

Dobra - Bayram Harçlığı....... 1 kg. baklava+1 kg. Çikolata+ 1 kg. Biftek, ohh afiyet olsun,yersen.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 12:42
09

İikramye - Hangi emekliye sorduysam memnun yeterli diyor,bunu gündemde tutmanın anlamı yok

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 12:37
06

Herkes Emekli - kadınların 38, erkeklerin 40 yaşlarında emekli olduğu ve 16 milyon emeklinin yaşadığı ülkemizde emeklinin yüksek maaş alması mümkün mü. Zaten emeklilerin çoğu ikinci bir iş edinmiş durumda. Ülkemizin asıl sorunu gençlerin işsiz olması. 40 yıldır Seçimler nedeniyle sağ partiler emeklilik sistemi ile oynadı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 12:16
05

Harbi Izmitli - By kemal 2 bayram 15 bin 15 bin veriyordu şimdi al 3 bin 3 bini ve otur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 12:10
04

Teksenli - Aynen İbo rakı kaç para ona indirim gelse 3000 lira vermese daha iyi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 12:09
03

Çokkk Çokkk Eski Emekl - sendikacıymışın devletin böyle bir yazılı sözleşmesi akidi varmı siz önce çalışan emeklicilerin sözleşmelerini doğru düzgün yapmaya çalışın tabi başka lagas lugas işler olmadan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 11:55
11

Hakan - @Siz.biz 01 nolu yoruma cevabı: İnsanca yaşamak ne zamandan beri doyumsuzluk oluyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 12:57
07

Atakentli Hasan - @Siz.biz 01 nolu yoruma cevabı: İnsanoğlu doyumsuz değil İNSAN gibi yaşamayı özlüyor, hepsi bu NOKTA (anlayana)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 12:18
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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