Kocaelili kuaför Erdal Çelik Avrupa şampiyonu oldu

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONU

Uluslararası Yarışma Federasyonu tarafından 18-19 Şubat Arnavutluk Tiran’da Hilton Global Fashıon Progress düzenlenen Avrupa şampiyonasına Eurocup Türkiye Milli Takımı da katılım sağladı. 22 ülke arasında ‘Mevsimlerin dönüşümü’ adlı klasik kesim koreografiyle Türkiye Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Yarışmada Türkiye birinci, İtalya ikinci, Karadağ üçüncü oldu. Eurocup Türkiye Milli Takım Başkanı Gökhan Hamarat olurken takım kaptanlığını Erkan Engin üstlendi.

ERDAL ÇELİK AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Eurocup Türkiye Başkanı Gökhan Hamarat öncülüğünde Takım kaptanlığını Erkan Engin’in yaptığı Milli Takım ekibinde Kocaeli’yi temsilen Erdal Çelik yer aldı. Takımda yer alan diğer isimler: Şener Eroğlu, Selçuk Karamaça, Mehmet Doğan, İrem Gülüm, Onur Özden, Mehmet Kemal Kanat, Remzi Gözmek, Serdar Koyun, Emrah Bilen, Harun Mencü Tekin ve Emir Özlü.

BİREYSELDE AVRUYA İKİNCİSİ OLDU

Kocaeli’yi şampiyona da temsil eden Erkan Çelik bireysel yarıştığı Old Scholl saç kesim yarışmasında Avrupa ikincisi olma başarısı göstererek Kocaeli’ye gururla döndü.