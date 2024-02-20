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20 Şub 2024 - 11:17- Gündem G:

Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor

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Körfez Belediyesi, ilçe genelinde yeşil alan miktarının artması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda son olarak, Körfez kent bölgesinde 30 bin metrekare alan üzerinde, yeni nefes alanı oluşturmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor mask
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BİRİNCİ ETAP TAMAMLANDI

Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan Körfezkent’te, 1’inci ve 4’üncü etabı kapsayan ve 30 bin metrekare alan üzerinde başlatılan çalışma kapsamında; yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı ve serbest oyun alanları oluşturuluyor. Tıbbi aromatik bitkiler kullanılan çalışmanın 1’inci etabı tamamlanarak, vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

BİSİKLET YOLU KAZANDIRILDI

Yeşil alanların yanı sıra Körfez’e değer katan projeler yapan Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe genelinde bisiklet yolu ağını da genişletiyor. Bu kapsamda da son olarak Körfez Belediyesi tarafından Körfezkent bölgesinde 1. ve 4. Etap ile Ağadere arasındaki boş alanda yaklaşık 1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş alanı oluşturuldu.

GÜZEL GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU

Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygulaması gerçekleştirilen proje kapsamında yol etrafında da peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Boyama işlemlerinin de tamamlanmasıyla güzel bir görünüm oluşturuldu.

# Kocaeli, ilçe, Büyükşehir, çalışma, Körfez

20 Şub 2024 - 11:17 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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