Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor

BİRİNCİ ETAP TAMAMLANDI
Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan Körfezkent’te, 1’inci ve 4’üncü etabı kapsayan ve 30 bin metrekare alan üzerinde başlatılan çalışma kapsamında; yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı ve serbest oyun alanları oluşturuluyor. Tıbbi aromatik bitkiler kullanılan çalışmanın 1’inci etabı tamamlanarak, vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.
BİSİKLET YOLU KAZANDIRILDI
Yeşil alanların yanı sıra Körfez’e değer katan projeler yapan Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe genelinde bisiklet yolu ağını da genişletiyor. Bu kapsamda da son olarak Körfez Belediyesi tarafından Körfezkent bölgesinde 1. ve 4. Etap ile Ağadere arasındaki boş alanda yaklaşık 1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş alanı oluşturuldu.
GÜZEL GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU
Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygulaması gerçekleştirilen proje kapsamında yol etrafında da peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Boyama işlemlerinin de tamamlanmasıyla güzel bir görünüm oluşturuldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.