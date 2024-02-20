Körfezli Kübranur’un hedefi milli takım

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA İLİMİZİ TEMSİL EDECEK

Bu sonuçla kategorisinde gruptan çıkma başarısı gösteren Eraslan önümüzdeki aylarda Samsun’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.

HEDEF MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK

Körfez Gençlerbirliği SK’dan yapılan açıklamada “sporcumuzdan öncelikle Okullar Arası Samsun’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda şampiyonluk bekliyoruz. Diğer taraftan da hedefimiz 2024 Ümit Genç U21 Milli Takım seçmesinde sporcumuzu Dünya Şampiyonası için milli takıma kadrosuna dahil etmek olacaktır” denildi.

Kaynak: Bülten