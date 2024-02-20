Körfez kızları İstanbul ekibini farklı yendi

Kadın Futbol 3. Lig’inde yer alan Körfez ekibi İstanbul Beykoz’da oynanan maçı güzel bir oyun ve 8-0 farklı yenerek haklı bir galibiyet alırken Körfezli kızların gollerini; ilk yarıda Rana (2), Mercan (2), Tuğçe Elibol, Tuğçe Polat (2) ve İlayda attı.
HEDEFİMİZ ÖNCE ALIŞMAK VE GELİŞMEK ARDINDAN ÜST LİGLER
Kulüpten yapılan açıklamada, “bu yıl hedefimiz ligde gelişmek. Bu sene kendi futbol okulumuzdan yetiştirdiğimiz kızlarımızı 3. Lige alıştırarak geliştirip önümüzdeki sezonlarda farklı hedefler belirleyeceğiz. Ardından ikinci lig gelebilir” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.