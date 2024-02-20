Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
20 Şub 2024 - 11:26- Sağlık G:

“Elektronik sigara bir sigara bırakma yöntemi değildir”

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Şehir Hastanesinde görev yapmakta olan Göğüs Hastalıkları hekimi Uzm. Dr. Uğurcan Tanülkü, elektronik sigara kullanımına bağlı oluşan EVALI hastalığı hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

“Elektronik sigara bir sigara bırakma yöntemi değildir” mask
“Elektronik sigara bir sigara bırakma yöntemi değildir”
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dr. Tanülkü “EVALI, elektronik sigara veya vaping kullanımına bağlı gelişen ciddi akciğer hasarı anlamına gelir. Sıklıkla E vitamini asetatı olarak bilinen cannabis yağı türevlerini içeren sigaralarda kullanılan bir katkı maddesi ile gelişmiş olduğu düşünülsede, yeni araştırılan bir hastalık olduğu için kesin sebebi bilinmemektedir. Teşhisi Göğüs Hastalıkları hekimlerince şüpheli hastalarda akciğer görüntülemelerinin değerlendirilmesiyle konur. Yeni bir hastalık olduğu için seyrini tahmin etmek zordur. Basit akciğer hasarından, ölümcül hastalığa kadar değişken sonuçlar yaratabilir. Tedavi öncelikle maruziyeti ortadan kaldırmak, gerektiğinde solunum ve oksijen desteği başlanarak ve uygun durumlarda kortikosteroid türevi ilaçlar kullanılarak yapılmaktadır. EVALI’den kaçınmanın en iyi yolu elektronik sigara ürünlerini kullanmamaktır.” açıklamasında bulundu.

“Elektronik sigara bir sigara bırakma yöntemi değildir”

Dr. Tanülkü: “Destek Tedaviler Uygulanacaksa Bu Konuda Deneyimli Bir Sağlık Personeli Tarafından Tedavi Planlanmalıdır"

Sigarayı bırakmaya yardımcı olabilecek yöntemler sıralayan Dr. Tanülkü “Hastanın bağımlılık düzeyi, yaşı, ek hastalıkları ve psikolojik durumları göz önünde bulundurularak sigara bırakmayı kolaylaştıracak ilaç tedavileri, nikotin bandı ve sakızı gibi nikotin yerine koyma tedavileri ile sigarayı bırakma kolaylaştırılabilmektedir. Fakat bu destek tedavilerinde hastaya uygun tedavi yöntemi seçimi çok önemlidir. Bu nedenle destek tedaviler uygulanacaksa bu konuda deneyimli bir sağlık personeli tarafından tedavi planlanmalıdır.” dedi.

"Elektronik Sigara Bir Sigara Bırakma Yöntemi Değildir"

Açıklamalarına devam eden Dr. Tanülkü “Daha az zararlı algısı oluşturularak piyasaya sürülen birçok elektronik sigara ürünü, ya direk tütün ürünlerini ya da tütün ürünlerinde bulunan kanserojen maddeler olan; formaldehit, krom, nikel, asetaldehit ve nitrozaminleri içermektedir. Ayrıca elektronik sigara sıvılarında bulunan propilen glikol ve gliserinin hava yolları üzerinde toksik etkileri bulunmaktadır. Bu haliye elektronik sigaralar, sigaradan daha az zararlı olmamakla beraber, sigara içme davranışının devam ettirilmesi nedeniyle psikolojik olarak da sigara bırakmada etkili değildirler görüntülemelerinin değerlendirilmesiyle konur. Yeni bir hastalık olduğu için seyrini tahmin etmek zordur. Basit akciğer hasarından, ölümcül hastalığa kadar değişken sonuçlar yaratabilir. Tedavi öncelikle maruziyeti ortadan kaldırmak, gerektiğinde solunum ve oksijen desteği başlanarak ve uygun durumlarda kortikosteroid türevi ilaçlar kullanılarak yapılmaktadır. EVALI’den kaçınmanın en iyi yolu elektronik sigara ürünlerini kullanmamaktır. Sigarasız, dumansız ve sağlıklı bir hayata ilk adımınızı atın. Unutmayın ki sigarayı bırakmanın en önemli adımı, ilk adım olan bırakma kararını vermektir.“ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: Bülten

# yeni

20 Şub 2024 - 11:26 - Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.193.674 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Alaskapox virüsü kaynaklı ilk ölüm mask
Alaskapox virüsü kaynaklı ilk ölüm
Kemoterapi tarihe karışabilir: Kanser aşısında tarih belli oldu mask
Kemoterapi tarihe karışabilir: Kanser aşısında tarih belli oldu
Epilepsi hastaları bu sporları yaparken dikkat etmeli mask
Epilepsi hastaları bu sporları yaparken dikkat etmeli
Prof. Dr. Utkan: "En çok ölüm oranı akciğer kanserinde" mask
Prof. Dr. Utkan: "En çok ölüm oranı akciğer kanserinde"
“Sigara iki şekilde bağımlılık yapar” mask
“Sigara iki şekilde bağımlılık yapar”
Horlama deyip geçmeyin! Bu 4 ölümcül hastalığın habercisi olabilir… mask
Horlama deyip geçmeyin! Bu 4 ölümcül hastalığın habercisi olabilir…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL