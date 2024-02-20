Dr. Tanülkü “EVALI, elektronik sigara veya vaping kullanımına bağlı gelişen ciddi akciğer hasarı anlamına gelir. Sıklıkla E vitamini asetatı olarak bilinen cannabis yağı türevlerini içeren sigaralarda kullanılan bir katkı maddesi ile gelişmiş olduğu düşünülsede, yeni araştırılan bir hastalık olduğu için kesin sebebi bilinmemektedir. Teşhisi Göğüs Hastalıkları hekimlerince şüpheli hastalarda akciğer görüntülemelerinin değerlendirilmesiyle konur. Yeni bir hastalık olduğu için seyrini tahmin etmek zordur. Basit akciğer hasarından, ölümcül hastalığa kadar değişken sonuçlar yaratabilir. Tedavi öncelikle maruziyeti ortadan kaldırmak, gerektiğinde solunum ve oksijen desteği başlanarak ve uygun durumlarda kortikosteroid türevi ilaçlar kullanılarak yapılmaktadır. EVALI’den kaçınmanın en iyi yolu elektronik sigara ürünlerini kullanmamaktır.” açıklamasında bulundu.

Dr. Tanülkü: “Destek Tedaviler Uygulanacaksa Bu Konuda Deneyimli Bir Sağlık Personeli Tarafından Tedavi Planlanmalıdır"

Sigarayı bırakmaya yardımcı olabilecek yöntemler sıralayan Dr. Tanülkü “Hastanın bağımlılık düzeyi, yaşı, ek hastalıkları ve psikolojik durumları göz önünde bulundurularak sigara bırakmayı kolaylaştıracak ilaç tedavileri, nikotin bandı ve sakızı gibi nikotin yerine koyma tedavileri ile sigarayı bırakma kolaylaştırılabilmektedir. Fakat bu destek tedavilerinde hastaya uygun tedavi yöntemi seçimi çok önemlidir. Bu nedenle destek tedaviler uygulanacaksa bu konuda deneyimli bir sağlık personeli tarafından tedavi planlanmalıdır.” dedi.

"Elektronik Sigara Bir Sigara Bırakma Yöntemi Değildir"

Açıklamalarına devam eden Dr. Tanülkü “Daha az zararlı algısı oluşturularak piyasaya sürülen birçok elektronik sigara ürünü, ya direk tütün ürünlerini ya da tütün ürünlerinde bulunan kanserojen maddeler olan; formaldehit, krom, nikel, asetaldehit ve nitrozaminleri içermektedir. Ayrıca elektronik sigara sıvılarında bulunan propilen glikol ve gliserinin hava yolları üzerinde toksik etkileri bulunmaktadır. Bu haliye elektronik sigaralar, sigaradan daha az zararlı olmamakla beraber, sigara içme davranışının devam ettirilmesi nedeniyle psikolojik olarak da sigara bırakmada etkili değildirler görüntülemelerinin değerlendirilmesiyle konur. Yeni bir hastalık olduğu için seyrini tahmin etmek zordur. Basit akciğer hasarından, ölümcül hastalığa kadar değişken sonuçlar yaratabilir. Tedavi öncelikle maruziyeti ortadan kaldırmak, gerektiğinde solunum ve oksijen desteği başlanarak ve uygun durumlarda kortikosteroid türevi ilaçlar kullanılarak yapılmaktadır. EVALI’den kaçınmanın en iyi yolu elektronik sigara ürünlerini kullanmamaktır. Sigarasız, dumansız ve sağlıklı bir hayata ilk adımınızı atın. Unutmayın ki sigarayı bırakmanın en önemli adımı, ilk adım olan bırakma kararını vermektir.“ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: Bülten