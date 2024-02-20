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20 Şub 2024 - 11:31- Sağlık G:

Dr. Musa Çallı görevine başladı

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Karamürsel İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Musa Çallı, bugün düzenlenen tören ile görevine başladı.

Dr. Musa Çallı görevine başladı mask
Dr. Musa Çallı görevine başladı
Dr. Musa Çallı görevine başladı
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Karamürsel İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törene Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve ilimiz sağlık yöneticileri katılım sağladı.

Yeni görevleri nedeniyle Dr. Musa Çallı’yı makamında ziyaret ederek başarı dileklerini ileterek çiçek takdiminde bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Düzenlenen törene İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Başkanlar; Uz. Dr. Ahmet Sarıışık, Dr. Şeref Kasımoğlu, Mustafa Tekin, Başkan Yardımcıları Uz. Dr. Zeliha Yeğin, Dr. İrfan Kaynar ve Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Adnan Canveren de katılım sağladı.

Dr. Musa Çallı görevine başladı

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Pehlevan, “Karamürsel ilçemiz sağlık hizmetleri konusunda güçlü bir ilçemiz. İlçe Sağlık Müdürümüz olarak göreve başlayan Dr. Musa Çallı'nın da bu hizmetleri çok daha iyi yerlere taşıyacağına eminiz. Ekibimle beraber kendisinin her zaman yanındayız. Kendisine yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Dr. Musa Çallı ise yeni görevi nedeniyle mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek kendisini bu göreve layık gören Sağlık Bakanlığı yetkililerine, İl Sağlık Müdürü Pehlevan’a ve yönetim ekibine teşekkürlerini iletti.

Dr. Musa Çallı görevine başladı

Dr. Musa Çallı Kimdir?

1991 Zonguldak doğumlu Dr. Musa Çallı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Daha önce Pamukova Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi ve Pamukova İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yaptı.

Kaynak: Bülten

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20 Şub 2024 - 11:31 Kocaeli/ Karamürsel- Sağlık --- Okunma

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