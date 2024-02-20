Kartepeli genç boksörler şampiyonaya hazırlanıyor

SON DÖNEMDE AKTİF
Yaklaşık 10 yıl önce kurulan Kartepe Belediyespor uzun süredir sportif branşlarda pek aktif değildi. Son dönemde oldukça aktif olan Kartepe Belediyespor, genç sporculara büyük önem veriyor. Bu kapsamda Kartepe Belediye Boks Takımı genç sporcularla güçlendirildi. Takımın başına da başarılı isim olan İsmail Çelikiz antrenör olarak getirildi.
KOCAMAN’A TEŞEKKÜR
İsmail antrenör öncülüğüne hazırlıklarını sürdüren boks tutkunları, bu yıl Nisan sonunda yapılacak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. Kartepe Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Mustafa Kocaman’ın kendilerine büyük destek verdiğini belirten İsmail Çelikiz, “Amacımız sporcu sayımızı ve başarılarımızı artırmak” dedi.
HEDEF 5 MADALYA
Antrenör Çelikiz şöyle devam etti: “Kartepe Belediye Başkanı sayın Mustafa Kocamam bizlere her türlü destek veriyor. Takımımızda şuan 70 sporcumuz var. 12-13, 13-14 ve 14-15 yaş grupları ile Şirinsulhiye Spor Kompleksinde çalışma yapıyoruz. Ayrıca her hafta farklı bir şehirde antrenman maçlarına çıkıyoruz. Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’ndan en az 5 madalya ile dönmeyi hedefliyoruz.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.