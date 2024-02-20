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20 Şub 2024 - 11:51- Yaşam G:

10 çocuktan 9’unun babası ben değilim

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İzmit’te yaşayan 85 yaşındaki İzzet Çakıroğlu, 1967 yılında S. Çakıroğlu ile evlenirken, 10 çocukları oldu. 5’i yaşamlarını kaybederken, İzzet Çakıroğlu, 10 çocuğundan 9’unun babası olmadığını, velayetlerinin üzerinden alınmasını istedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
10 çocuktan 9’unun babası ben değilim mask
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İzzet Çakıroğlu, 4 Mayıs 1967 yılında hayatını S. Çakıroğlu ile birleştirdi. Çakıroğlu ailesinin bu evliliğinden en son 1985 yılında olmak üzere 10 çocuk hayata geldi. Bu çocuklardan Celal, Mustafa, Yaşariye, Halil İbrahim ve İslam Çakıroğlu hayatını kaybetti. Bir süre önce eşiyle ayrı yaşamaya başlayan İzzet Çakıroğlu vefat eden çocukları da dahil olmak üzere 9 çocuğun kendisinden olmadığını söyledi.

KAN BAĞI OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLSİN
57 yıl sonra 9 çocuğun babası olmadığını söyleyen İzzet Çakıroğlu, ilk doğan ve yaşamını yitiren Celal Çakıroğlu’nun babası olabileceğini belirtti. Çocukların velayetinin kendisinden alınmasını isteyen İzzet Çakıroğlu, “Bu çocuklardan yalnızca ilk çocuk olan Celal Çakıroğlu benim çocuğum olabilir. Diğer 9 çocuktan hiçbiri benim çocuğum değil. Bu çocuklar ile aramızda bir kan bağı olup olmadığının tespit edilmesini ve sonuçlara bağlı olarak bu çocukların velayetlerinin benim üzerimden çıkarılmasını istiyorum.” dedi.

Çakıroğlu, 1965 yılında İzmit’te bulunan sigorta hastanesinde kendisine sara hastalığı teşhisi konduğuna dair raporuna ulaşmak için de yetkililerden yardım istedi.

# İzmit

20 Şub 2024 - 11:51 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Çukur Bağlı - Yani başka biri mi varmış tövbe tövbe

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 12:57

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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