10 çocuktan 9’unun babası ben değilim

İzzet Çakıroğlu, 4 Mayıs 1967 yılında hayatını S. Çakıroğlu ile birleştirdi. Çakıroğlu ailesinin bu evliliğinden en son 1985 yılında olmak üzere 10 çocuk hayata geldi. Bu çocuklardan Celal, Mustafa, Yaşariye, Halil İbrahim ve İslam Çakıroğlu hayatını kaybetti. Bir süre önce eşiyle ayrı yaşamaya başlayan İzzet Çakıroğlu vefat eden çocukları da dahil olmak üzere 9 çocuğun kendisinden olmadığını söyledi.

KAN BAĞI OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLSİN

57 yıl sonra 9 çocuğun babası olmadığını söyleyen İzzet Çakıroğlu, ilk doğan ve yaşamını yitiren Celal Çakıroğlu’nun babası olabileceğini belirtti. Çocukların velayetinin kendisinden alınmasını isteyen İzzet Çakıroğlu, “Bu çocuklardan yalnızca ilk çocuk olan Celal Çakıroğlu benim çocuğum olabilir. Diğer 9 çocuktan hiçbiri benim çocuğum değil. Bu çocuklar ile aramızda bir kan bağı olup olmadığının tespit edilmesini ve sonuçlara bağlı olarak bu çocukların velayetlerinin benim üzerimden çıkarılmasını istiyorum.” dedi.

Çakıroğlu, 1965 yılında İzmit’te bulunan sigorta hastanesinde kendisine sara hastalığı teşhisi konduğuna dair raporuna ulaşmak için de yetkililerden yardım istedi.