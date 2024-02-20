Kocaelispor’un eski gol kralı Derincespor’da

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR
2.Lig Kırmızı grupta düşme hattında bulunan Derincespor, takımın başına Taner Gülleri’yi getirmesi spor camiasında da olumlu karşılandı. Daha önceki yıllarda Kocaelispor’da yardımcı antrenörlük, 3.Lig’de Gölcükspor’da teknik direktörlük yapan Taner Gülleri, yeni takımı Derincespor’da Çarşamba günü ilk antrenmanına çıkacak. Derincespor, bu hafta deplasmanda Karaman Belediyespor’a konuk olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Pasa - isabetli karar. Hoş geldin .
Öz Körfezli̇ A.y - Hayırlı olsun hocam senin gibi golcü Kocaelispora henüz gelmedi,Kaldık hurdaların eline
Dobra - Fotodaki Taner'e çok ihtiyaç vardı Kocaelisporda ama imkansız!
Alexis Cipras - Keşke Kocaeli'nin başına geçseydi
İZMİTPAŞA441 - kralllllll hoşgeldin Gs ye bi maçta 4 gol atmış adamsın yeni yetmeler bilmezzzzzz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.