Ortaokul ve liselerde 'ortak sınav' tarihleri belli oldu

Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü; 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.
Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.
KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI
Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan ve 9. sınıf matematik dersi adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşacak.
6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
6. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
9. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.