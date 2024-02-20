Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
20 Şub 2024 - 12:08- Eğitim G:

Ortaokul ve liselerde 'ortak sınav' tarihleri belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde 6 ve 9. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara ilişkin ayrıntılar belli oldu. MEB, 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu. Peki, 2.dönemin ilk ortak sınavları ne zaman yapılacak?

Ortaokul ve liselerde 'ortak sınav' tarihleri belli oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü; 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan ve 9. sınıf matematik dersi adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşacak.

6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

9. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

20 Şub 2024 - 12:08 - Eğitim --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.193.674 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kapatılan "merdiven altı" kurslara 80 milyon lira ceza kesildi mask
Kapatılan "merdiven altı" kurslara 80 milyon lira ceza kesildi
Bahçeşehir Koleji’nde bursluluk sınavı yapıldı mask
Bahçeşehir Koleji’nde bursluluk sınavı yapıldı
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de mask
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak mask
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak
YÖK'ten özel yetenek sınavlarına yeni düzenleme mask
YÖK'ten özel yetenek sınavlarına yeni düzenleme
LGS merkezi sınavına yönelik örnek sorular ve çözüm videoları erişime açıldı mask
LGS merkezi sınavına yönelik örnek sorular ve çözüm videoları erişime açıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL