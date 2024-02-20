Köpeği öldüren kasap beraat etti

İzmit’te kasaplık yapan Orçun Maviş sosyal medya hesabında paylaştığı video ile oğlunu ısıran köpeği nasıl öldürdüğünü anlattı. Paylaşımın ardından hayvanseverler Orçun Maviş hakkında şikâyetçi olarak, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Olayla ilgili olarak Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Orçun Maviş hakkında ‘hayvanı kasten öldürme’ suçlaması ile dava açıldı. Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü’nün de müdahil olduğu davanın dördüncü celsesi bugün görüldü. Mahkeme heyeti Orçun Maviş’in beraatına karar verdi.