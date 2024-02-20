CHP’de liste krizi büyüdü: Hürriyet’ten adaylıktan çekiliyorum resti

ERCAN VE HÜRRİYET HAZIRLAYACAKTI

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit belediye Meclisi listesinin yapımı ile ilgili kriz çıktı. Yaklaşık 5 gün önce Özgür Özel, Bülent Sarı, Atasoy Bilgin, Fatma Kaplan Hürriyet ve Gökhan Ercan’ın bulunduğu bir toplantıda listenin Ercan ve Hürriyet tarafından oluşturulmasına karar verildiği ancak listenin oluşturulurken kriz çıktığı öğrenildi.

ÇEKİLME KARARINDAN VAZGEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR

Hürriyet’in son 3 gündür Ercan ile bir araya gelmediği ve listeye müdahale etmediği söyleniyor. Son gelen bilgilere göre, Hürriyet’in adaylıktan çekilme konusunda rest çekmesi Ankara ve İzmit’i karıştırdı. Kendisine yakın CHP’liler, Fatma Kaplan Hürriyet’i adaylıktan çekilme kararından vazgeçirmeye çalışıyor.