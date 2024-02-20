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20 Şub 2024 - 13:05- Kültür Sanat G:

28 Şubat döneminin anlatıldığı "Bin Yıl" oyunu Başiskele'de sahnelendi

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Tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı Nurdan Albamya İnce tarafından yaşanmış bir olaydan esinlenerek kaleme alınan ve 28 Şubat döneminde yaşananları anlatan "Bin Yıl" oyunu, Başiskele'de tiyatroseverlerle buluştu. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

28 Şubat döneminin anlatıldığı "Bin Yıl" oyunu Başiskele'de sahnelendi mask
28 Şubat döneminin anlatıldığı "Bin Yıl" oyunu Başiskele'de sahnelendi
28 Şubat döneminin anlatıldığı "Bin Yıl" oyunu Başiskele'de sahnelendi
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Başiskele Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Tiyatro Ankebut'un 28 Şubat döneminde yaşananları anlatan "Bin Yıl" oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde dün akşam gerçekleştirilen oyuna Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çevre ilçelerden gelen vatandaşların da katılım gösterdiği etkinlikte salon tıklım tıklım doldu.

28 Şubat döneminin anlatıldığı


Tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı Nurdan Albamya İnce tarafından yaşanmış bir olaydan esinlenerek kaleme alınan Bin Yıl tiyatro oyunu, iki tiyatro oyuncusunun sahneledikleri bir oyunun 28 Şubat kararlarına aykırı olmasından dolayı hapse düşmesini ve hapiste de Hakk’ı ve doğruyu anlatmaya devam etmelerini konu alıyor. Yönetmenliği Yunus Emre Obut'un üstlendiği eserde, Cengiz Gül, İslam Çamyar, Kamil Özkaynak ve Kemalettin Caymaz oyuncu olarak yer aldı.

28 Şubat döneminin anlatıldığı


Türkiye tarihinin kara lekelerinden olan 28 Şubat 1997’de demokrasiye vurulan darbenin etkisinin bin yıl süreceği iddialarına binaen Bin Yıl adı verilen tiyatro eseri, kara mizah tarzıyla izleyicileri hem güldürdü hem de düşündürdü. Duygusal anların da yaşandığı tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı. Tiyatroseverler, oyuncuları uzun uzun ayakta alkışladı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, program sonunda tiyatro sanatçılarına çiçek takdim ederek, performanslarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: İHA

# Türkiye, Başiskele

20 Şub 2024 - 13:05 Kocaeli/ Başiskele- Kültür Sanat --- Okunma

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