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20 Şub 2024 - 13:12- Spor G:

Kalp krizi geçiren efsane futbolcu hayatını kaybetti

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Alman futbolunun efsane isimlerinden Andreas Brehme, 63 yaşında hayata veda etti.

Kalp krizi geçiren efsane futbolcu hayatını kaybetti mask
Kalp krizi geçiren efsane futbolcu hayatını kaybetti
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1990 Dünya Kupası’nda Almanya'yı şampiyonluğa taşıyan ve Alman futbolunun efsaneleri arasında olan Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

63 yaşındaki Brehme'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bayern Münih'in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Andreas Brehme'nin ani ölümü karşısında derin bir şok yaşadık. Yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte yas tutuyoruz. Andreas Brehme'yi bir dünya şampiyonu ve daha da önemlisi çok özel bir insan olarak her zaman kalbimizde tutacağız. O her zaman FC Bayern ailesinin bir parçası olacak. Huzur içinde yat sevgili Andi." ifadelerine yer verildi.

Kaiserslautern Kulübünden yapılan açıklamada ise "Andreas Brehme'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Toplam 10 yıl boyunca Kırmızı Şeytanların formasını giydi ve FCK ile Almanya şampiyonu ve kupa şampiyonu oldu. 1990 yılında attığı penaltıyla Alman Milli Takımı'na dünya kupası şampiyonluğu kazandırdı ve sonunda bir futbol efsanesi oldu." denildi.

Kalp krizi geçiren efsane futbolcu hayatını kaybetti

BREHME KİMDİR?

Brehme 1990 yılında İtalya'daki Dünya Kupası'nda Almanya'ya şampiyonluğu penaltıdan kaydettiği golle getirirken, milli takımla 86 uluslararası maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Alman futbolcu; Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayern Münih, Milan ve Real Zaragoza takımlarında forma giydi.

Kaynak: AA

# HER, sosyal

20 Şub 2024 - 13:12 - Spor --- Okunma

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