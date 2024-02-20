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20 Şub 2024 - 13:09- Siyaset G:

Gebze’de tepkiler büyüyor, Nail Çiler’in istifasını istedi

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CHP Gebze eski ilçe başkanı Güner Anlar Baş, partisinin Gebze’de belediye başkan adayı göstermemesine sosyal medyada tepki gösterirken, Gençlik Kolları eski Başkanı Fatih Ada, Nail Çiler için, “Halk onu isterken o görevden kaçtı. Partiyi bu hale düşürdüyseniz bari istifa ederek dik durun” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Gebze’de tepkiler büyüyor, Nail Çiler’in istifasını istedi mask
Gebze’de tepkiler büyüyor, Nail Çiler’in istifasını istedi
Gebze’de tepkiler büyüyor, Nail Çiler’in istifasını istedi
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CHP Gebze eski İlçe Başkanı Güner Anlar Baş, sosyal medya hesabından partisinin belediye başkan adayı göstermemesine tepki gösterdi. Güner Anlar Baş, “Şimdi CHPliler Gebze’de kendi partisi yerine Tip’e mi verecek oylarını? Bir partinin üyesi ilkesel olarak bir ittifak yapılmadıkça bir başka partiye oy verebilir mi? Aksi durum parti suçu oluşturmaz mı? Seçilen meclis üyelerimiz ne olacak? Aday olmayınca Tip’e oy vermeye göz mü yumulacak? Bu seçimlerde CHP havlu atmış gibi davranabilir mi? Görüyorum ki partililer Erkan Baş’ın toplantısından canlı yayına başlamış, bunun nedeni yıllarca dayatılan sağ isimlere oy vermekten bıkmış olmak mı? Kafamda bu ve buna benzer deli sorular, yanıt bulabilen var mı?” diye paylaşımda bulundu.

Gebze’de tepkiler büyüyor, Nail Çiler’in istifasını istedi

"İSTİFA EDEREK DİK DURUN"

Birçok kişi yorumlarıyla CHP’yi eleştirirken, Gençlik Kolları eski Başkanı Fatih Ada’nın yorumu dikkat çekti. Fatih Ada paylaşımı şöyle:
“Gebze halkını aydınlatacak örgüte açıklama yapacak gelinen sürecin akıbetini söyleyecek bir irade çıkmadı. Bu saatten sonra aday çıksa bir anlamı kalmadı. Zaten herkes 3 maymunu oynuyor. Nerede parti büyükleri, herkes pusuya yatmış bekliyor. Parti ayaklar altına alınmaz, bu kadar bu işin en büyük sorumlusu sorumluluktan kaçan vekildir. Halk onu isterken o görevden kaçtı. Partiyi bu hale düşürdüyseniz bari istifa ederek dik durun”

Gebze’de tepkiler büyüyor, Nail Çiler’in istifasını istedi

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20 Şub 2024 - 13:09 Kocaeli/ Gebze- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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