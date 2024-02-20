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Büyükakın, İzmit ve Derince esnafıyla buluştu

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Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit ve Derice’de esnaf, sanatkâr ve vatandaşlarla buluştu.

Büyükakın, İzmit ve Derince esnafıyla buluştu mask
Büyükakın, İzmit ve Derince esnafıyla buluştu
Büyükakın, İzmit ve Derince esnafıyla buluştu
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Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında çalışmalarını gerçekleştiren Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentin dört bir yanında esnaf ve vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş ile birlikte İzmit çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, kendisine iletilen talep ve önerileri dinleyerek vatandaşlara karanfil dağıttı. Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin ile birlikte Derince’de de vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükakın, yeni dönem hedeflerini vatandaşlarla paylaştı.

Büyükakın, İzmit ve Derince esnafıyla buluştu

İZMİT’İ HİZMETLE BULUŞTURACAĞIZ

İzmit çarşıda gördüğü sıcak karşılama ve desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, “İzmit ilçemizi birçok eser ve hizmetle buluşturduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışmaya, gayret göstermeye, İzmit ilçemizi yeni hizmet ve eserlerle buluşturmaya devam edeceğiz. 31 Mart’ta İzmit’ten alacağımız güçlü destekle beraber, ilçemizde hayata geçirmeyi planladığımız eserlerimiz ile hemşerilerimizi buluşturacağız” dedi.

Büyükakın, İzmit ve Derince esnafıyla buluştu

“HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİNİ DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Derince’de yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Büyükakın, “Yeni dönemde hizmet ve eser belediyeciliğini devam ettireceğiz. Hizmetlerimizle Derince’mize değer katmaya devam edeceğiz” dedi. Derince esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Derince İstişare Toplantısına katılan Başkan Büyükakın, partililerle bir araya geldi.

Büyükakın, İzmit ve Derince esnafıyla buluştu

Kaynak: BÜLTEN

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20 Şub 2024 - 13:14 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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