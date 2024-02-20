Evinde kalp krizi geçiren adam hastanede hayatını kaybetti

Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Burak Döğer (44), işten geldikten sonra evde kalp krizi geçirdi. Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burak Döğer, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgi ve iddialara göre, bir fabrikada çalışan Burak Döğer, akşam saatlerinde evinde aniden fenalaştı. Yakınları tarafından hemen Körfez Devlet Hastanesi’ne götürülen Burak Döğer, müdahale edildikten sonra tekrar fenalaştı. Döğer, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Döğer'in cenazesi Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camiinde kılınan öğlen namazı sonrasında İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verildi.