Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
20 Şub 2024 - 13:15- Asayiş G:

Kalp krizi geçiren 2 çocuk babası hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Körfez'de, 2 çocuk babası 44 yaşındaki Burak Döğer evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Burak Döğer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Kalp krizi geçiren 2 çocuk babası hayatını kaybetti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Burak Döğer, işten eve geldikten sonra kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hemen Körfez Devlet Hastanesi’ne götürülen Burak Döğer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Döğer'in cenazesi Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılınan öğlen namazı sonrasında İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verildi.

# Körfez

20 Şub 2024 - 13:15 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.193.674 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Sezgi̇n Çakir - ALLAH C.C. RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN.RABBİM AILESİNE VE TÜM SEVENLERİNE SABIRLAR VERSİN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 15:24
04

Sezgi̇n Çakir - ALLAH C. C. RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN.RABBİM AİLESİNE VE TÜM SEVENLERİNE SABIRLAR VERSİN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 15:19
03

İzmitli - Geçen hafta içinde 2 tane genç tanıdığımı kalp krizinden kaybettim, son zamanlardaki kalp krizi vakalarına bi araştırma getirilsin, bence bunun sebebi kovit aşısıdır.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 20 Şubat 14:20
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kargodan kaçak sigara çıktı mask
Kargodan kaçak sigara çıktı
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı mask
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
D-100 Bolu geçişinde feci kaza: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100 Bolu geçişinde feci kaza: 1’i çocuk 3 yaralı
Alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü mask
Alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
3 kişinin yaralandığı husumetli kavgasında 1 şüpheli tutuklandı mask
3 kişinin yaralandığı husumetli kavgasında 1 şüpheli tutuklandı
Kafede küfür kavgası: 2 yaralı mask
Kafede küfür kavgası: 2 yaralı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL