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Şirin: Derince’mize birlikte değer katacağız

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Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın’ı ziyaret eden AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Derince’nin gelişimine katkı sunacak her projeye açık olduklarını söyledi

Şirin: Derince’mize birlikte değer katacağız mask
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Yerel seçimler öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, SKM programları kapsamında bu kez Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın’a ziyarette bulundu. Programda Başkan Adayı İbrahim Şirin’e Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, AK Parti Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan ve Cumhur İttifakı teşkilat yöneticilerin de eşlik etti.

DEĞER KATAN ÇALIŞMALAR

Bekir Sargın’a ev sahipliği için teşekkür eden Başkan Adayı Şirin konuşmasında “Derince’mizin gelişimine katkı sunacak her projeye ve öneriye açığız. Bu konuda esnaflarımız ve esnaf odalarımızın önerileri bizim için çok kıymetli. Birlikte çalışacak, Derince’mize değer katan çalışmalara yine hep birlikte imza atacağız” dedi. Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın da ziyareti dolayısıyla Başkan Adayı İbrahim Şirin ve konuklarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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20 Şub 2024 - 13:20 Kocaeli/ Gölcük- Siyaset --- Okunma

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