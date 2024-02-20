Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların Ramazan ayında ibadetlerini daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yapması için temizlik çalışmalarına başladı. Bu kapsamda belediye ekipleri, camilerin halıları başta olmak üzere mihraplarını, minberlerini, kapılarını, pencerelerini, avizelerini, ayakkabılıklarını, WC’lerini, şadırvanlarını ve avlularını büyük bir titizlikle temizlediler. Şu ana kadar 60 camiyi temizleyen ekipler, Teravih Namazı’nın kılınacağı ilk güne kadar ilçedeki tüm camilerin temizliğini tamamlamış olacak.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.