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Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor

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Başiskele Belediyesi, 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’e sayılı günler kala ilçe genelindeki camilerin temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor mask
Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor
Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor
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Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların Ramazan ayında ibadetlerini daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yapması için temizlik çalışmalarına başladı. Bu kapsamda belediye ekipleri, camilerin halıları başta olmak üzere mihraplarını, minberlerini, kapılarını, pencerelerini, avizelerini, ayakkabılıklarını, WC’lerini, şadırvanlarını ve avlularını büyük bir titizlikle temizlediler. Şu ana kadar 60 camiyi temizleyen ekipler, Teravih Namazı’nın kılınacağı ilk güne kadar ilçedeki tüm camilerin temizliğini tamamlamış olacak.

Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor

Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor

Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor

Kaynak: Bülten

# Başiskele
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20 Şub 2024 - 13:43 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

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