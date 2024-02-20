Gıda ürünleri satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gıda ürünleri satın alacak. 12 KISIM 18 KALEM YAZLIK SEBZE VE MEYVE mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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Kaynak: Haber Merkezi