Parke yol ve kaldırımın bakım onarım işi yaptırılacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İzmit Belediyesi parke yol ve kaldırımın bakım onarım işi yaptıracak. İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE PARKE YOL VE KALDIRIMLARIN BAKIM-ONARIM VE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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Kaynak: Haber Merkezi