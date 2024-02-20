Kocaman’dan okul aile birlikleri buluşması

2023-2024 Eğitim Öğretim döneminin ikinci yarısının başlaması sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Derbent Uygulama Oteli’nde Kartepe’de bulunan okulların okul aile birliği üyeleriyle bir araya geldi. Programa Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, belediye başkan yardımcıları, okul müdürleri katıldı.

EL BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİDİR

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, “Eğitim sadece öğretmenle yürütülecek bir alan değildir. Sizler olmadan gönüllü kuruluşlar olmadan eğitimi tek başına bize bırakmanız durumunda eksik kalırız. Bunu el birliği ile birlikte yürütüyoruz. Okul Aile Birlikleri büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Okullarımızda eğitim kadrosu evlatlarımıza eğitim verirken, okul aile birlikleri de gereken donanım desteğini vermektedirler” dedi.

GÖNÜLLÜ DESTEĞİNİZ ÇOK ÖNEMLİDİR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ise, “Öğretmenlerimizle ne zaman bir araya gelsem, öğrenci olduğumu hissediyorum. Bu durum herkeste var. Öğretmenlik bir ömür sürmektedir. Çocuklarımız söz konusu olduğu zaman kimse hayır demez. Geleceğimiz olan evlatlarımız için gece-gündüz çalışıyoruz. Eğitime yönelik desteğimizi dün nasılsa bugün ve yarın da üzerine koyarak sürdüreceğiz. Evlatlarımızın eğitim koşullarının iyileştirilmesi adına daima gayret içerisinde olan kıymetli okul aile birliği üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bülten