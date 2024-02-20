Kargodan kaçak sigara çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze’de bir kargo dağıtım merkezinde 4 adet kargoda arama yaptı. Yapılan aramada 1720 paket gümrük kaçağı sigara, 2000 paket elektronik sigara tütünü ve 6250 gram pipo tütünü ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gebze’de bir ev ve araçta yapılan aramada 109 adet elektronik sigara, 1190 paket gümrük kaçağı sigara, 199 şişe yabancı ülke bandrollü gümrük kaçağı alkollü içki, 6 şişe elektronik sigara likidi ele geçirildi. 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.