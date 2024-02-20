Kargodan kaçak sigara çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze’de bir kargo dağıtım merkezinde 4 adet kargoda arama yaptı. Yapılan aramada 1720 paket gümrük kaçağı sigara, 2000 paket elektronik sigara tütünü ve 6250 gram pipo tütünü ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Gebze’de bir ev ve araçta yapılan aramada 109 adet elektronik sigara, 1190 paket gümrük kaçağı sigara, 199 şişe yabancı ülke bandrollü gümrük kaçağı alkollü içki, 6 şişe elektronik sigara likidi ele geçirildi. 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.