Büyükakın: “Yeni yüzyıla gençlerimiz yön verecek”

Kocaeli’nin her köşesinde 7’den 70’e vatandaşlarla buluşmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerle bir araya geldi. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve Derince İlçe Gençlik Kolları organizasyonunda Derince gençliğinin coşkusuyla karşılanan Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin enerjisi gücümüze güç katıyor, ufku ve hayalleri- vizyonumuzu genişletiyor. Yeni dönemde hep birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz.” Dedi.

“GENÇLERİMİZ KOCAELİ’NİN EN BÜYÜK GÜCÜ”

Gençlerle ateş başında sohbet edip, paylaşımlarda bulunan Başkan Büyükakın, “Gençlerimizi Kocaeli’nin en büyük gücü olarak görüyoruz. Yeni yüzyıla gençlerin yön vereceğine inanıyoruz. Yeni dönemde birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. Gençlerimizin arzuladığı kültür sanat projelerine bu dönem daha fazla eğileceğiz. Spor Şehri ve Eğitim şehri Kocaeli markasını daha da güçlendireceğiz.” dedi.

“GENÇLERİMİZİN HER DAİM YANINDAYIZ”

‘Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gençlerle beraber yol yürüyüp, gençlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz’ diyen Başkan Büyükakın, “Yeni dönemde Kocaeli’de ikamet eden 10 bin öğrenciye aylık 2 bin TL öğretim desteği vereceğiz. İlkokul, Ortaokul, Lise eğitimi gören 10 bin öğrenciye aylık bin TL eğitim desteği vereceğiz. Sosyal donatım alanları, girişimcilik destekleri, kültürel faaliyetlerle gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN