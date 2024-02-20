Bünyamin Çiftçi, işçileri mesaiye uğurladı

31 Mart seçimleri öncesinde saha çalışmalarına gece gündüz, dur durak demeden devam eden AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, SKM programları kapsamında Çayırova’da adım atmadık yer bırakmıyor. Bugün güne erken saatlerde başlayan Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ile birlikte ilk olarak Çayırova Köprüsü Taksi Durağı mevkiinde sabah saatlerinde işe gitmek için otobüs ve servis bekleyen Çayırovalılarla bir araya geldi ve simit dağıtımı gerçekleştirdi. İşe gitmek üzere yola çıkan Çayırovalılarla buluşan Çiftçi, “Alınterleriyle çalışan ve emek sarf eden tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize hayırlı işler ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

“GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORLAR”

Daha sonra Çayırova’da işe gitmek için yola çıkan vatandaşlarla çay evinde bir araya gelerek çay içen Çiftçi ve Sarıdede, ilçe sakinleriyle de sohbet gerçekleştirdi ve “Çay bahane, sohbet şahane. İlçemiz sakinleriyle bir arada olmak bize büyük bir mutluluk veriyor” açıklamasında bulundu. Günün erken saatlerindeki programlar kapsamında Menderes Caddesi’ndeki esnaflarla buluşan Başkan Çiftçi, 5 yıl boyunca hayata geçirdikleri eser ve hizmetleri esnaflara anlatarak, “Esnaf ve komşularımızla bir araya geldik. Muhabbetleri ve güler yüzleriyle gücümüze güç katan komşularıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN