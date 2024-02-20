Mustafa Gürsel: Agresif, tempolu, sonuca giden takım oluşturacağız

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bugün saat 14.00’te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde Kocaelispor’un yeni teknik direktörü 49 yaşındaki Mustafa Gürsel 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza törenine Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yöneticiler katıldı. Kocaelispor'un ne kadar büyük bir camia olduğunu, buraya beklentileri bilerek ve bunu başaracağına inanarak geldiğini belirten Mustafa Gürsel, "Öncelikle burada olmamıza vesile olan başkanımıza ve yönetim kurulumuza, daha sonrada bu takımı kuran ve bu noktaya kadar getiren Ertuğrul Sağlam hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu camianın beklentilerini biliyorum. Futbolculuğumdan da bu kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. İnşallah hedeflerimize ulaşmak adına çok çalışacağız ve bunu başaracağız" diye konuştu.

"EN İYİ ŞEKİLDE VERİM ALMAK"

Mevcut kadronun hedefe ulaşmak adına yeterli olduğunu ve ilk işlerinin oyuncuların bireysel olarak performanslarını yukarıya çekmek olduğunu kaydeden Gürsel, "Transfer dönemi sona erdi. Dışarıdan da konuşulan bu kadronun çok kaliteli ve iyi olduğu. İlk işimiz oyuncuları tek tek yukarıya çekmek ve elimizdeki kadrodan en iyi şekilde verim alarak hedefe ulaşmak" dedi.

"KALEYE DAHA YAKIN OYNAYACAĞIZ"

Oyun sistemi ve formasyon hakkında da konuşan Mustafa Gürsel, "Sahaya çıktığımızda herkesin izlerken keyif aldığı, kendi oyun kültürüne sahip, agresif, tempolu ve bunu yaparken sonuca rahat bir şekilde gidebilen bir takım oluşturmaya çalışacağız. Formasyon çok önemli değil ama oyun kültürümüz ve sitemimiz bunun üzerine olacak. Dizilişten daha çok takımın birbirine ve kaleye daha yakın birlikte oyununu kimlik olarak bürüneceğiz" diye konuştu.

"BİRLİK OLACAĞIZ VE HEDEFE ULAŞACAĞIZ"

Mustafa Gürsel camiaya ise birlik mesajı vererek, şöyle konuştu:

"Bu hedefe tek başına gidilmez. Hedefe; teknik ekip, futbolcular, yönetim, taraftar ve camia ile el ele vererek gideceğiz. Hedefe hep beraber ulaşacağız. Bu lig her şeye gebe bir lig. Kendimizi tamamen saha içine odaklayarak, hiçbir sonuca bakmadan kendimizi yukarıya çekerek hedefimize ulaşmak istiyoruz"