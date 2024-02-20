Çiftçi: “Vaat ettiklerimizden daha fazlasını yaptık”

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Özgürlük ve Atatürk Mahallesi’ndeki kadınlarla bir araya geldi. Golden Place Düğün Salonu’nda düzenlenen programda ilk olarak Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin hayata geçirdiği projelerle ilgili bir sinevizyon gösterimi gerçekleşti. Hizmet sunumunun ardından programda konuşma gerçekleştiren Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; “5 yıl önce neyi vaat ettiysek daha fazlasını yaptık. Önümüzdeki süreçte de Çayırova’mıza daha güzel hizmetler yapacak ve hep birlikte yarının Çayırova’sını inşa edeceğiz inşallah.

“YARININ ÇAYIROVA'SI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

40 seneden fazla burada oturan bir kardeşiniz olarak eski Çayırova’yı da, yarının Çayırova’sının nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Yarının Çayırova’sını inşa edebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Nüfusumuzun 400 bine ulaşacağı bir gelecekte Çayırova’nın sorunlar yumağı olmaması için 5 sene sonra, 20 sene sonra neler gerekecek, hangi hizmetler Çayırova’da üretilmesi gerekecek konusunu hesap ettik ve tüm bunların planlarını yaptık. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Geleceğin Çayırova’sını Türkiye Yüzyılı çerçevesinde inşa etmeye devam ediyoruz” dedi. Başkan Çiftçi, konuşmasında imar, inşa ve ihya başlıkları altında yaptıkları çalışmaları anlattı Konuşmasının sonunda Bünyamin Çiftçi, büyük alkış alırken, toplantıya katılan çocuklarla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: Bülten