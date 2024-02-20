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20 Şub 2024 - 15:27- Türkiye G:

Yüksek yargıda yetki tartışması: "Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargıdaki yetki tartışmasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bu konuda taraf olmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakem mevkiindeyiz." diyerek Anayasa'ya göre her birinin görev alanı farklı olan yüksek yargı kurumlarının arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetinde olduklarının da altını çizdi.

Yüksek yargıda yetki tartışması: "Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz" mask
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Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı.

Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında başlayan Can Atalay geriliminin ardından yüksek yargıdaki yetki tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasamıza göre her birinin görev alanı farklı olan yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz." dedi.

Bu konuda taraf değil, hakem mevkiinde de olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 8. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ADALET İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ EVRENİN RUHU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

148 hakimimizi ve cumhuriyet savcımızı tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Artık sayıları 24 binin üzerine çıkan hakim ve savcımız milletimiz adına adaleti tesis etmenin mücadelesini veriyor. Adalet içinde yaşadığımız evrenin ruhudur. Bu ruhu kaybedersek diğer hiçbir şeyin değeri kalmaz.

Türkiye geçmişte adaleti salması gereken kurumların başka güçlerin etkisi altına girmesinin bedelini ağır ödedi. Adalet teşkilatımızı yeniden milletimiz adına karar veren bir güç haline getirmek için çok uğraştık. 

Hep birlikte 28 Şubat döneminde yargı desteğiyle postmodern darbe yapıldığına da 17-25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da yine yargı desteğiyle yine darbe teşebbüsünde bulunulduğuna şahit olmadık mı? Merdivenaltı bir anlayışla yürüyen sistem vardı. Şimdi artık 4 4'lük fiziki imkanlarla hizmet veren bir yapı var. Terör örgütlerinin güvenlik güçlerimizle birlikte yargı mensuplarımızı da hedef aldığı dönemler yaşadık.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda onurlu duruşumuz miras bırakacağımız bir iftihar beratı. Bu çerçevede adalet sistemimizin mevzuat alt yapısını geliştirmek için başlattığımız reformları devam ettiriyoruz.

8. YARGI PAKETİ

Yargımızın hala çözüm bekleyen sorunları var. Bir kısmı Anayasa ve yasalarda yapılması gereken değişiklilerle ilgili.

8. Yargı Paketi ile itiraz, istinaf ve temyiz yollarındaki başvuru süreleri 2 hafta olarak düzenleniyor.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddialarının, doğrudan Anayasa Mahkemesi yerine Adalet Bakanlığı'nda kurulacak tazminat komisyonu tarafından karara bağlanması öngörülüyor. 

Meclisimizin takdiri ile hayata geçirileceğine inandığım bu yargı paketimizi önümüzdeki dönemde yenileri takip edecektir.

YÜKSEK YARGIDA YETKİ TARTIŞMASI

Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz. Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarından bazıları ile ilgili verdiği tartışmaları kararlar da bazı hususların daha kesin bir şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor.

Anayasamıza göre her birinin görev alanı farklı olan yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz.

İlk adımları 8. Yargı Paketi ile atmaya başladık. Hem Anayasa hem yasa düzeyinde çalışması gereken daha pek çok husus olduğunun farkındayız. 

Bize düşen, yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir. Yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'da belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusudur.

Yeni Anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir Anayasa değişikliği için de uzalşam yollarını arayacağız. Amacımız, ülkemiz bu gereksiz ve yargıya zarar verecek tartışmalardan kurtulmalıdır.

Kaynak: NTV

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20 Şub 2024 - 15:27 - Türkiye --- Okunma

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