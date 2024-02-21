Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Resmi İlanlar

ATÖLYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ABONE OL Google News Sayfamız

ATÖLYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ATÖLYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Atölye Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/155090

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Ömerağa Mah. Şahabettin Bilgisu Cad. Latifbey Sokak No:6 İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623181000 - 2623172498

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Atölye Malzemeleri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

126 Kalem Eğitim Merkezi Atölye Malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup; işe başlama tarihinden itibaren 120 gün içerisinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü 'ne mesai saatleri içerisinde, tek partide, yükleme, boşaltma ve nakliye yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.03.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01983148

21 Şub 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.193.674 gösterim gerçekleşti.

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAK Resmi İlandır mask
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAK
DÜZELTME İLANI Resmi İlandır mask
DÜZELTME İLANI
ÇAM KERESTE SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ÇAM KERESTE SATIN ALINACAKTIR
T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır mask
T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
DAMACANA SU ,BARDAK SU VE PET ŞİŞE SU SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
DAMACANA SU ,BARDAK SU VE PET ŞİŞE SU SATIN ALINACAKTIR
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL