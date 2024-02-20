Başkan Engin Koyun: Kan değişimiyle mutlu sona ulaşacağımıza eminim

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in imza töreninde konuştu. Başkan Engin Koyun camiaya birlik beraberlik mesajları verdi. Ertuğrul Sağlam’a teşekkür eden Engin Koyun, “ Her dönem bu tür ayrılıklar olabiliyor. Ertuğrul hocamızla şampiyon olmayı çok isterdik. Emekleri unutulmayacak. Ciddi bir puanla 3. sırada takımı bıraktı. Kendisine başarılar diliyorum. Kariyerinin devamında her şeyin dilediği gibi olmasını istiyorum. Burada başarılı olmak için her şeyi yaptı. Ben bizzat yakından şahidim. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Hedefimiz belli. Bütün camianın birleşmesi durumuna kan değişimiyle mutlu sona ulaşacağımıza eminim” diye konuştu.
"KİMSE MORALİNİ BOZMASIN"
Başkan Engin Koyun kimsenin moralini bozmamasını isteyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu doğrultuda Mustafa hocamızla anlaştık. Ben kendisine hoş geldin diyorum. Hepimiz için herkes için hayırlısı olsun. Kimse moralini bozmasın. Dün nasıl birlikte başardıysak bugün de öyle olacak. Ertuğrul hocamızın bizden bir talebi olmadı. Ancak biz sözleşmesindeki fesih durumunda 3 maaşını alır maddesi vardı. Toplantı yaptık ve hocamızın tazminatını verdik. Güzel ayrıldık. Mustafa hocamla para bile konuşmadık. Kendisi de imzalayınca sözleşmenin detaylarını görecek”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Gerçek Gerçek Gerçek - BAŞKAN SENİN DEDİĞİN HİÇ BİR ŞEY TUTMUYOR.
gariban41 - keşke recep ucar gelseydi neyse hayırlısı olsun
Gerçek Taraftar - Sen gitmeden asla mutlu son olmaz.
Skubali - Hocamıza hayırlı olsun, ben ilk defa sana katılıyorum başkan. Bu sene çıkacağız süperlige. Mustafa hoca çalışkan, çalıştıran ve oyuncuları belli bir sistem dahilinde oynatan bir hoca. Erzurum maçından itibaren sinyalini, Tuzla maçında da bunu tam anlamıyla göreceğiz. Allah yardımcımız olsun. Herkes tam destek hep destek olmalı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.