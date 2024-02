Başkan Engin Koyun: Kan değişimiyle mutlu sona ulaşacağımıza eminim

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in imza töreninde konuştu. Başkan Engin Koyun camiaya birlik beraberlik mesajları verdi. Ertuğrul Sağlam’a teşekkür eden Engin Koyun, “ Her dönem bu tür ayrılıklar olabiliyor. Ertuğrul hocamızla şampiyon olmayı çok isterdik. Emekleri unutulmayacak. Ciddi bir puanla 3. sırada takımı bıraktı. Kendisine başarılar diliyorum. Kariyerinin devamında her şeyin dilediği gibi olmasını istiyorum. Burada başarılı olmak için her şeyi yaptı. Ben bizzat yakından şahidim. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Hedefimiz belli. Bütün camianın birleşmesi durumuna kan değişimiyle mutlu sona ulaşacağımıza eminim” diye konuştu.

"KİMSE MORALİNİ BOZMASIN"

Başkan Engin Koyun kimsenin moralini bozmamasını isteyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu doğrultuda Mustafa hocamızla anlaştık. Ben kendisine hoş geldin diyorum. Hepimiz için herkes için hayırlısı olsun. Kimse moralini bozmasın. Dün nasıl birlikte başardıysak bugün de öyle olacak. Ertuğrul hocamızın bizden bir talebi olmadı. Ancak biz sözleşmesindeki fesih durumunda 3 maaşını alır maddesi vardı. Toplantı yaptık ve hocamızın tazminatını verdik. Güzel ayrıldık. Mustafa hocamla para bile konuşmadık. Kendisi de imzalayınca sözleşmenin detaylarını görecek”