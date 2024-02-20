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20 Şub 2024 - 15:31- Kültür Sanat G:

Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi

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Bukalemun Senfonik Anadolu Rock;  Erkin Koray, Barış Manço ve Cem Karaca’nın şarkılarını senfonik tınılarla buluşturdu.

Dilek Aslan
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Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi mask
Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi
Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock’un efsane şarkılarını senfonik tınılarla bir araya getiren Bukalemun Senfonik Anadolu Rock Projesini Kocaelili müzik severlerle buluşturdu. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere yüzlerce kişi katılarak ustalara saygı gösterdi.

 

Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi

ANADOLU ROCK’UN DEVLERİ

Konserde Anadolu Rock’un devleri Erkin Koray, Barış Manço ve Cem Karaca’nın yıllarca gönüllerde yer etmiş şarkıları senfonik ortamda müzik severlere sunuldu. Konserde, yakın zamanda kaybettiğimiz MFÖ grubundan Özkan Uğur’un yanı sıra yaşayan efsane Orhan Gencebay’ın eserleri de seslendirildi.

 

Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi

HAKAN ŞENSOY, ÇAĞ ERÇAĞ, NURKAN RENDA

Klasik müziği Rock müzikle buluşturan ve 25 çalgı sanatçısından oluşan Senfonik Anadolu Rock Bukalemun’un şefliğini Hakan Şensoy yaptı. Kocaelili klasik müzik severlerin yakından tanıdığı çellist Çağ Erçağ ile Rock müziğin sevilen ismi Nurkan Renda ise konserde solist çalgı olarak yer aldı. Levent Candaş (Bas Gitar), Uğur Gülbaharlı (Tuşlu Çalgılar), Emre Günay (Bateri) ise konserin konuk sanatçıları olarak performans sergiledi.

 

Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi

ÇELLO İLE ELEKTRO GİTARDAN “NAMUS BELASINA GARDAŞ”

Anadolu Rock’un dev isimlerine selam veren Ustalara Saygı Konserinde yıllarca yüreklerde yer etmiş “Dönence (Barış Manço), Resimdeki Gözyaşları- Namus Belası (Cem Karaca), Fesupanallah-Arap Saçı-Estarabim,(Erkin Koray),  Güllerin İçinden-Sakın Gelme (MFÖ-Özkan Uğur) eserleri seslendirilecek.  Ayrıca yaşayan efsane Orhan Gencebay’ın “Hatasız Kul Olmaz” eseri çalındı.

 

Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi

MUHTEŞEM PERFORMANSA EŞLİK ETTİLER

Çello ve elektro gitarı “Namus Belası”, “Estarabim” ve “Fesupanallah’ta buluşturan konser klasik ve rock müzik severler tarafından büyük beğeni gördü. Muhteşem bir sahne performansının sergilendiği konserde Kocaelililer bulundukları yerden çalınan eserlere tempo tutarak eşlik etti. Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Anadolu Rock’un efsane isimlerini yaşatmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi
Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi
Anadolu Rock’a Kocaelililer büyük ilgi gösterdi

Kaynak: Bülten

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20 Şub 2024 - 15:31 Kocaeli- Kültür Sanat --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

ben b - çok güzeldi, emeğinize sağlık. acayip eğlendik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 16:49

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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