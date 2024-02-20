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20 Şub 2024 - 15:36- Siyaset G:

Büyükakın ve Tutuş esnafları ziyaret etti

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Başkanı ve Adayı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Fethiye Caddesi’nde esnafla buluştu. Büyükakın ve Tutuş esnafların taleplerini dinledi.

Büyükakın ve Tutuş esnafları ziyaret etti mask
Büyükakın ve Tutuş esnafları ziyaret etti
Büyükakın ve Tutuş esnafları ziyaret etti
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş birlikte Fethiye Caddesi’nde esnaf ziyaret etti. Esnaflarla bir araya gelen Başkan Büyükakın ve Muharrem Tutuş kendilerine iletilen talep ve önerileri dinledi. Fethiye Caddesi Dar Sokak'ta kurulan sofraya CHP İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olan Diş Doktoru Hakan Tanta da hazır bulundu.

Büyükakın ve Tutuş esnafları ziyaret etti
Büyükakın ve Tutuş esnafları ziyaret etti

İZMİT’İ HİZMETLE BULUŞTURACAĞIZ

Tahir Büyükakın ve Muharrem Tutuş, 31 Mart seçimlerinde İzmit Belediyesi’ni kazanarak vatandaşları tekrar AK Parti hizmetleriyle buluşturacaklarını söyledi. Vatandaşlar ziyaretlerde Tahir Büyükakın’a yaptıkları hizmetlerden duydukları memnuniyetlerini dile getirdi ve fotoğraf çektirdi. Büyükakın ve Tutuş’a AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İzmit Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay ve partililer eşlik etti.

Büyükakın ve Tutuş esnafları ziyaret etti
Büyükakın ve Tutuş esnafları ziyaret etti
Büyükakın ve Tutuş esnafları ziyaret etti
Büyükakın ve Tutuş esnafları ziyaret etti
Büyükakın ve Tutuş esnafları ziyaret etti
Büyükakın ve Tutuş esnafları ziyaret etti

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20 Şub 2024 - 15:36 - Siyaset --- Okunma

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