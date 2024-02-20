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20 Şub 2024 - 15:42- Siyaset G:

İYİ Parti 4 ilçenin meclis üyesi listelerini açıkladı

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İYİ Parti’de il başkanlığı, tasnifleri erken tamamlanan 4 ilçenin belediye meclis üyesi listelerini açıkladı.

İYİ Parti 4 ilçenin meclis üyesi listelerini açıkladı mask
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31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde İzmit, Gebze, Körfez ve Gölcük ilçelerinde belirlenen belediye meclis üyesi kesin aday listeleri İYİ Parti Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç tarafından kamuoyuna açıklandı.

İYİ Parti’de dört ilçenin kesin meclis üyesi listeleri şöyle:

İZMİT

1-) Mustafa Anayurtlu, 2-) Emre Çakar, 3-) Cemil Uslu, 4-) Fadime Yıldız Atik, 5-) Umutcan Turgun, 6-) Ebru Kemöçoğlu, 7-) Onur Cemal Çalışkan, 8-) Meryem Boz, 9-) Fidan Güney, 10-) Volkan Yaşar, 11-) Refik Kurt, 12-) Halil İbrahim Bozalan, 13-) Tuğçe Öz, 14-) Banus Öztürk, 15-) Gökhan Türkay, 16-) Fazıl Taş, 17-) Levim Gürsel, 18-) Kadir Atıcı, 19-) Neslihan Naipoğlu, 20-) Abuzer Özkan, 21-) Hidayet Karaca, 22-) Yıldız Boler, 23-) Bahar Eğridemir, 24-) Berke Kılıç, 25-) Derya Avcı, 26-) Uğur Uzunçelebi, 27-) Serhan Ünal, 28-) Sefa Türk, 29-) Zeynep Emek, 30-) Melisa Gülsever, 31-) Selma Altan, 32-Murat Mert Üçcan.
KONTENJAN: Emre Evren, Şükrü Çakır, Sebehat Altunyurtan, Davut Yalçın.

GEBZE

1-) Birol Elüstü, 2-) Zeynep Aslan Çapçı, 3-) Yunus Umut Aydoğdu,
4-) Hatice Çalışkan Torun, 5-) Musa Kargıoğlu, 6-) Ertan uzer, 7-) Sinan Teker, 8-) Burak Kaya, 9-) Kadir İkinci, 10-) Sevinç Duman, 11-) Murat Yayla, 12-) Durmuş Demirci, 13-) Ahmet Yalvaç, 14-) Mehmet Balık, 15-) Fethi Özlü, 16-) Yunus Küçükpolat, 17-) Ertan Nalbur, 18-) Gülsevin Yaman, 19-) Yasin Acet, 20-) Hüseyin Albayrak, 21-) Muhammet Ateş, 22-) Kamil Kocaman, 23-) Furkan Bulut, 24-) Şevket Sayıcı, 25-) Sibel Yılmaz, 26-) Kasım Bayrak,27-) Ahmet Gürhan, 28-) Pınar Baş, 29-) Halim Özdemir, 30-) Ece Değirmenci, 31-) Engin Doğan, 32- Mevlüde Kuş, 33-) Yiğit Bilit.
KONTENJAN: Aslan Yelek, Şenol Kurt, Rahim Arslan, Didar Göceoğlu.

GÖLCÜK

1-) Emrah Salbacak, 2-) Ece Yücel Kaya, 3-) Nihat Yıldız, 4-) Hüseyin Şahin,
5-) Ahmet Ekşi, 6-) Sait Şahan, 7-) Melih Samet Akçay, 8-) Ali Sert, 9-) Tahsin Bayrak, 10-) Murat Durak, 11-) Hasan Demir, 12-) Süleyman Demirci, 13-) Hakkı Kapan, 14-) Mesut Angın, 15-) Enis Yemenici, 16-) Adnan Sönmez, 17-) Nermin Uzuner, 18-) Deniz Elza Aşçıoğlu, 19-) Galip Postal, 20-) Hakan Bayrak, 21-) Hüseyin Cin, 22-) Sezen Oker, 23-) Sultan Uluyüz, 24-) Fadime Civelek, 25-) Hulusi Kurtoğlu, 26-) Gizem Kaplan, 27-) Fatih Kahraman, 28-) Baki Şarlı,
KONTENJAN: Tolga Belkıs, Mustafa Çalışkan, Ayşen Saral.

KÖRFEZ

1-) Vehbi Kıranşal, 2-) Fırat Türker, 3-) Murteza Özün, 4-) Fatih Öztürk, 5-) Dilanur Durmuş, 6-) Serkan Arslan, 7-) Zehra Demirbaş, 8-) Batuhan Özdemir, 9-) Ünal Vuruş, 10-) İlhan Denizci, 11-) Emine Dal, 12-) Serap Yiğit, 13-) Ziya Danyıldız, 14-) Barış Ekşi, 15-) Fatih Kilisoğlu,16-) Nisanur Bozkaya, 17-) Emel Akili Özveren, 18-) Zeki Bingöl, 19-) Metehan Varhan, 20-) Zehra Gür, 21-) Ersin Demircan, 22-) Alperen Yeğen, 23-) İbrahim Duman, 24-) Serdar Öz, 25-) Yunus Emre Kavaz, 26-) Barış Korkmaz, 27-) İsmail Ellialtı, 28-) Nezire Yurğa,
KONTENJAN: Reşat Sarı, Mehmet Candemir, Tunahan Berber.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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20 Şub 2024 - 15:42 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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