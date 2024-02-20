Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi

Krfz_shark - @Ömer 03 nolu yoruma cevabı: Sayın rte dediği gibi "eğer biz yoksak doğalgazda yok ", şimdi size soruyorum bu zihniyet ile yönetilen bir iktidardan sebep başka partiden seçilmiş il-ilçe belediye başkanlarının başarılı olması mümkün mü? Önce zihniyet değişecek seçilenler partiyi değil bu milleti temsil edecek, rozeti mecliste çıkaramamış olanlar bu ülkenin sorun ve problemlerini çözemezler çözemediler de... Takımdaşlık yaparak bendensen sana destek var benden değilsen nal toplarsın demek bu millete seçmene haksızlıktır, kazanmayı içselleştirip kaybettiğinde dünyayı başkalarına zından etmek ne ahlakidir nede etiktir, bu vesile ile siyasi ve çıkar uğruna koltuk kapışması yaşayanlar hesabı yüce Allaha verecektir.