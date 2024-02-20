Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi

ERCAN’IN GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİ
CHP İzmit Belediye Meclis üyesi listesi ortalığı karıştırdı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyesi listesine istediği isimlerin yazılmaması sonrasında ‘adaylıktan çekilirim’ resti çekti. Hürriyet’e bu resti sonrasında istediğin şekilde listeyi hazırla dendi fakat Hürriyet CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın görevden alınmasını istedi. Hürriyet, Ercan varsa ben yokum diyerek Ercan’ın görevden alınmaması halinde adaylıktan çekileceğini söylediği iddia edildi.
HÜRRİYET ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu yaşananların ardından adaylıktan resmen çekildiği öğrenildi. Hürriyet, adaylıktan çekildiğine dair resmi evrakı CHP İzmit İlçe Başkanlığına gönderdi.
HAKAN TANTA’NIN ADAY OLMA İHTİMALİ ORTAYA ÇIKTI
Hürriyet’in adaylıktan çekilmesi halinde gerçekleşen ön seçimde sandıktan ikinci olarak çıkan Hakan Tanta’nın aday olma ihtimali ortaya çıktı. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın meclis üye listesini teslim etmek için il seçim kuruluğuna gittiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(20 )
Yeşilova - Muharrem tutuş korkusu na bahane
Spartacus - Keskin sirke küpüne zarar
Köylü - Muharrem Tutuş u şimdiden kutluyor ve tebrik ediyorum.CHP eliyle başımıza Cumhurbaşkanı şimdide İzmit'e Muharrem beyi kazandıriyorlar.
Özgür - CHP İzmit ilçenin listesi zaten kaybetmek için yapılan liste
Nazımın,Emrenin,Melihin ne işi ar listede,Barbaros ne işe yarar
tek çare Baştürk
Mantık - Kazanmayacagini anlayinca iyi parti be hdp oylariyla kazanmıştı geçen seçimi he birde inadina oy verenler vardı.İzmit alması gereken hieti alacak İnşallah Muharrem Tutuş la yeniden.
Hamza - Kendi aralarında anlasamayan bunlarmı belediye yonetecek , zaten yapamadilar anlayın artık
Necdet - Hayırlı olsun çok güzel bir gelişme herkes haddini bilecek herkes ağırlığı vermem noktasında hareket edecek CHP ilçe başkanlığına CHP teşkilatlarına tebrik ve takdir ediyorum
Chp Li̇ Değilim - Bence bağımsız girmeli teşkilatın baskısı görevi bıraktırdı. Çok yanlış.,
Bağımsız gir başkan.
Izmit41 - bağımsız aday ol yanındayız baskanım
Vatandaş - Bence başkanlık yapmak istemiyor belediyenin kasası boş cunki
Kosekoylu Fanatik Sone - Evet aynen öyle
İzmit'li - Niye boş sence,kendisi ve eşi sayesinde olmasın sakın,belediyeler taşınmaz satıyor biriside İzmit belediyesi, kasayı boşalttı ceblerini doldurdular
Süverler - Nereye gidiyorsun daha Mancarlı yicektik
Emekli - Geline sormuşlar , niye oynamıyorsun diye , gelin cevap vermiş yerim dar diye .bu sözün tam karşılığı.Kaybedeceğini bildiği için prestijini kaybetmemek için almış olduğu bir karar.
Vatandaş - Kazanamayacagini anlayınca işte
Selami.. - Bay anasını ne..bu kadın bu partiyi bu izmit ilceyi babasının çiftliği gibi kullanıyor..
Seçilene Karışılmaz - İlçe başkanı da Syn Hürriyet gibi seçimle gelmiştir,kimsenin seçmenin iradesine karışarak çekilsin deme hakkı yoktur.CHP kişilerin partisi değil ilkeleri olan bir partidir ,kimse de bulunmaz hint kumaşı değildir.Seçim üstü ortalığı karıştıranlar, kendilerini büyüklük egosuna kaptıranlar CHP ye zarar verdiklerinin farkında bile değiller.
Ömer - Rezil etti kendini. Kazanamayacağını görünce anket sonuçlarının ardından çekilme kararı almış. Hizmet sıfır. Yahya kaptanda bile elle çöp toplanıyor. Millet isyandan. Militanları Belediyeye işe aldılar. 1000 kişiyi almayıp Nevzat doğandan kalan ekiple çalışsaydı bu duruma düşmezdi.
Krfz_shark - Sayın rte dediği gibi "eğer biz yoksak doğalgazda yok ", şimdi size soruyorum bu zihniyet ile yönetilen bir iktidardan sebep başka partiden seçilmiş il-ilçe belediye başkanlarının başarılı olması mümkün mü? Önce zihniyet değişecek seçilenler partiyi değil bu milleti temsil edecek, rozeti mecliste çıkaramamış olanlar bu ülkenin sorun ve problemlerini çözemezler çözemediler de... Takımdaşlık yaparak bendensen sana destek var benden değilsen nal toplarsın demek bu millete seçmene haksızlıktır, kazanmayı içselleştirip kaybettiğinde dünyayı başkalarına zından etmek ne ahlakidir nede etiktir, bu vesile ile siyasi ve çıkar uğruna koltuk kapışması yaşayanlar hesabı yüce Allaha verecektir.
İzmit'li - İyi olmuş kendini partiden üstün gören kibirli kendini beğenmiş insana,genel merkez disiplin kuruluna sevk edip komple ilişkisini kesmesini dilerim
Vatandaş - Bu haberin gerçek çıkma ihtimali düşük geliyor siyaset artık pazarliklarla yürütülüyor
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.