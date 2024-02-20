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20 Şub 2024 - 16:04- Siyaset G:

Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi

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CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis listesi konusunda İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile kriz yaşadı. Hürriyet’in CHP İzmit İlçe Başkanlığına resmi evrakı gönderdi.

Yavuz Solmaz
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Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi mask
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ERCAN’IN GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİ

CHP İzmit Belediye Meclis üyesi listesi ortalığı karıştırdı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyesi listesine istediği isimlerin yazılmaması sonrasında ‘adaylıktan çekilirim’ resti çekti. Hürriyet’e bu resti sonrasında istediğin şekilde listeyi hazırla dendi fakat Hürriyet CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın görevden alınmasını istedi. Hürriyet, Ercan varsa ben yokum diyerek Ercan’ın görevden alınmaması halinde adaylıktan çekileceğini söylediği iddia edildi.

HÜRRİYET ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu yaşananların ardından adaylıktan resmen çekildiği öğrenildi. Hürriyet, adaylıktan çekildiğine dair resmi evrakı CHP İzmit İlçe Başkanlığına gönderdi.

HAKAN TANTA’NIN ADAY OLMA İHTİMALİ ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet’in adaylıktan çekilmesi halinde gerçekleşen ön seçimde sandıktan ikinci olarak çıkan Hakan Tanta’nın aday olma ihtimali ortaya çıktı. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın meclis üye listesini teslim etmek için il seçim kuruluğuna gittiği öğrenildi.

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20 Şub 2024 - 16:04 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(20)
18

Köylü - Muharrem Tutuş u şimdiden kutluyor ve tebrik ediyorum.CHP eliyle başımıza Cumhurbaşkanı şimdide İzmit'e Muharrem beyi kazandıriyorlar.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 20 Şubat 17:22
16

Özgür - CHP İzmit ilçenin listesi zaten kaybetmek için yapılan liste

Nazımın,Emrenin,Melihin ne işi ar listede,Barbaros ne işe yarar

tek çare Baştürk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 17:15
15

Mantık - Kazanmayacagini anlayinca iyi parti be hdp oylariyla kazanmıştı geçen seçimi he birde inadina oy verenler vardı.İzmit alması gereken hieti alacak İnşallah Muharrem Tutuş la yeniden.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 17:15
14

Hamza - Kendi aralarında anlasamayan bunlarmı belediye yonetecek , zaten yapamadilar anlayın artık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 17:13
12

Necdet - Hayırlı olsun çok güzel bir gelişme herkes haddini bilecek herkes ağırlığı vermem noktasında hareket edecek CHP ilçe başkanlığına CHP teşkilatlarına tebrik ve takdir ediyorum

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 20 Şubat 16:57
11

Chp Li̇ Değilim - Bence bağımsız girmeli teşkilatın baskısı görevi bıraktırdı. Çok yanlış.,

Bağımsız gir başkan.

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 20 Şubat 16:52
09

Vatandaş - Bence başkanlık yapmak istemiyor belediyenin kasası boş cunki

Yanıtla . 7Beğen . 4Beğenme 20 Şubat 16:50
19

Kosekoylu Fanatik Sone - @Vatandaş 09 nolu yoruma cevabı: Evet aynen öyle

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 17:23
17

İzmit'li - @Vatandaş 09 nolu yoruma cevabı: Niye boş sence,kendisi ve eşi sayesinde olmasın sakın,belediyeler taşınmaz satıyor biriside İzmit belediyesi, kasayı boşalttı ceblerini doldurdular

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 17:18
07

Emekli - Geline sormuşlar , niye oynamıyorsun diye , gelin cevap vermiş yerim dar diye .bu sözün tam karşılığı.Kaybedeceğini bildiği için prestijini kaybetmemek için almış olduğu bir karar.

Yanıtla . 7Beğen . 8Beğenme 20 Şubat 16:47
05

Selami.. - Bay anasını ne..bu kadın bu partiyi bu izmit ilceyi babasının çiftliği gibi kullanıyor..

Yanıtla . 5Beğen . 9Beğenme 20 Şubat 16:34
04

Seçilene Karışılmaz - İlçe başkanı da Syn Hürriyet gibi seçimle gelmiştir,kimsenin seçmenin iradesine karışarak çekilsin deme hakkı yoktur.CHP kişilerin partisi değil ilkeleri olan bir partidir ,kimse de bulunmaz hint kumaşı değildir.Seçim üstü ortalığı karıştıranlar, kendilerini büyüklük egosuna kaptıranlar CHP ye zarar verdiklerinin farkında bile değiller.

Yanıtla . 5Beğen . 6Beğenme 20 Şubat 16:32
03

Ömer - Rezil etti kendini. Kazanamayacağını görünce anket sonuçlarının ardından çekilme kararı almış. Hizmet sıfır. Yahya kaptanda bile elle çöp toplanıyor. Millet isyandan. Militanları Belediyeye işe aldılar. 1000 kişiyi almayıp Nevzat doğandan kalan ekiple çalışsaydı bu duruma düşmezdi.

Yanıtla . 6Beğen . 11Beğenme 20 Şubat 16:29
13

Krfz_shark - @Ömer 03 nolu yoruma cevabı: Sayın rte dediği gibi "eğer biz yoksak doğalgazda yok ", şimdi size soruyorum bu zihniyet ile yönetilen bir iktidardan sebep başka partiden seçilmiş il-ilçe belediye başkanlarının başarılı olması mümkün mü? Önce zihniyet değişecek seçilenler partiyi değil bu milleti temsil edecek, rozeti mecliste çıkaramamış olanlar bu ülkenin sorun ve problemlerini çözemezler çözemediler de... Takımdaşlık yaparak bendensen sana destek var benden değilsen nal toplarsın demek bu millete seçmene haksızlıktır, kazanmayı içselleştirip kaybettiğinde dünyayı başkalarına zından etmek ne ahlakidir nede etiktir, bu vesile ile siyasi ve çıkar uğruna koltuk kapışması yaşayanlar hesabı yüce Allaha verecektir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 17:00
02

İzmit'li - İyi olmuş kendini partiden üstün gören kibirli kendini beğenmiş insana,genel merkez disiplin kuruluna sevk edip komple ilişkisini kesmesini dilerim

Yanıtla . 4Beğen . 7Beğenme 20 Şubat 16:24
01

Vatandaş - Bu haberin gerçek çıkma ihtimali düşük geliyor siyaset artık pazarliklarla yürütülüyor

Yanıtla . 1Beğen . 6Beğenme 20 Şubat 16:15
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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